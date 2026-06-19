Естонският премиер: Опитите на Коща за контакт с Русия са „погрешни“

Е вропейският съюз не трябва да поема ролята на посредник в преговорите между Украйна и Русия, заяви естонският премиер Кристен Михал, отправяйки най-острата досега критика срещу усилията на председателя на Европейския съвет Антониу Коща да установи дипломатически канали за комуникация с Кремъл.

В коментар пред POLITICO след първия ден от срещата на европейските лидери в Брюксел Михал подчерта, че Русия продължава да отхвърля всякакъв реалистичен път към мир и настоя, че всяка дипломация трябва да бъде водена от Киев.

„Европейският съюз не може да поеме ролята на посредник в тези преговори“, заяви той. „В момента, в който ЕС или която и да е отделна държава се позиционира като посредник, неизбежно ограничава собствената си способност да предприема действията, необходими за подкрепа на Украйна и за увеличаване на натиска върху Русия“, обяснява Михал.

Спорът избухна след потвърждението, че влиятелният началник на кабинета на Коща, Педру Лоуртие, е осъществил контакт с високопоставен руски представител. Този ход предизвика недоумение сред някои държави членки, които твърдят, че не са били информирани предварително за инициативата.

Според тези страни Москва остава също толкова решена да продължи агресивната си политика, колкото и при началото на пълномащабното нахлуване в Украйна преди повече от четири години. През последните седмици Русия засили безразборните бомбардировки срещу цивилни обекти и критична инфраструктура.

Pojedini lideri EU bili besni: Odluka Antonija Košte da kontaktira Kremlj razotkrila podele u evropskom bloku https://t.co/jRemeJIqPG — Danas (@OnlineDanas) June 19, 2026

„Предложенията, че са необходими алтернативни канали или задкулисни дипломатически пътеки, са погрешни. Целта остава непроменена: Владимир Путин в крайна сметка трябва да приеме условията, предложени от Володимир Зеленски и Украйна“, заяви Михал.

Той добави, че историята ясно показва опасностите от подобен подход.

„Историята ни дава ясно предупреждение за опитите да се изграждат алтернативни рамки за преговори с диктатори. Демократичните държави започват да преговарят помежду си за отстъпки, докато диктаторът просто избира от предложените му варианти, използвайки разделенията и отслабвайки демократичния свят“, каза естонският премиер.

Реакцията доведе до рядко срещани публични критики към Коща, който през първите две години от мандата си последователно работеше за изграждане на консенсус между държавите членки на Европейския съюз.

От институциите на ЕС настояват, че контактите с Русия са били напълно в рамките на правомощията на председателя на Европейския съвет. По думите на официални представители те са били осъществени в тясна координация както с европейските столици, така и с Украйна, без да се започват каквито и да било реални преговори.

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„Става дума за кратки контакти без обсъждане на конкретни въпроси, дипломати, които просто си вършат работата“, заяви европейски служител, запознат със случая, пожелал анонимност.

„Целта на тези контакти беше единствено да се създаде комуникационен канал, така че когато настъпи подходящият момент, Европейският съюз да разполага с дипломатически канал към Русия за защита на собствените си интереси“, добави той.

Някои лидери подкрепят тази стратегия. В публична демонстрация на подкрепа белгийският премиер Барт де Вевер се обърна към Коща пред журналисти след края на срещата с думите, че той е „единственият, който може да ни представлява, и трябва да ви изпратим в Москва“.

Михал обаче, чиято страна е била част от съветската сфера на влияние и е сред най-активните поддръжници на Украйна, беше категоричен в позицията си.

„Европа трябва да запази стратегическо търпение“, заяви той. „Прибързаната дипломация рядко води до трайни резултати, много по-често тя води до лоши такива“, посочи Михал.