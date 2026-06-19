Свят

Естонският премиер: Опитите на Коща за контакт с Русия са „погрешни“

„Европейският съюз не може да поеме ролята на медиатор в тези преговори“, каза Кристен Михал

19 юни 2026, 16:11
Естонският премиер: Опитите на Коща за контакт с Русия са „погрешни“
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейският съюз не трябва да поема ролята на посредник в преговорите между Украйна и Русия, заяви естонският премиер Кристен Михал, отправяйки най-острата досега критика срещу усилията на председателя на Европейския съвет Антониу Коща да установи дипломатически канали за комуникация с Кремъл.

В коментар пред POLITICO след първия ден от срещата на европейските лидери в Брюксел Михал подчерта, че Русия продължава да отхвърля всякакъв реалистичен път към мир и настоя, че всяка дипломация трябва да бъде водена от Киев.

„Европейският съюз не може да поеме ролята на посредник в тези преговори“, заяви той. „В момента, в който ЕС или която и да е отделна държава се позиционира като посредник, неизбежно ограничава собствената си способност да предприема действията, необходими за подкрепа на Украйна и за увеличаване на натиска върху Русия“, обяснява Михал.

Спорът избухна след потвърждението, че влиятелният началник на кабинета на Коща, Педру Лоуртие, е осъществил контакт с високопоставен руски представител. Този ход предизвика недоумение сред някои държави членки, които твърдят, че не са били информирани предварително за инициативата.

Според тези страни Москва остава също толкова решена да продължи агресивната си политика, колкото и при началото на пълномащабното нахлуване в Украйна преди повече от четири години. През последните седмици Русия засили безразборните бомбардировки срещу цивилни обекти и критична инфраструктура.

„Предложенията, че са необходими алтернативни канали или задкулисни дипломатически пътеки, са погрешни. Целта остава непроменена: Владимир Путин в крайна сметка трябва да приеме условията, предложени от Володимир Зеленски и Украйна“, заяви Михал.

Той добави, че историята ясно показва опасностите от подобен подход.

„Историята ни дава ясно предупреждение за опитите да се изграждат алтернативни рамки за преговори с диктатори. Демократичните държави започват да преговарят помежду си за отстъпки, докато диктаторът просто избира от предложените му варианти, използвайки разделенията и отслабвайки демократичния свят“, каза естонският премиер.

Реакцията доведе до рядко срещани публични критики към Коща, който през първите две години от мандата си последователно работеше за изграждане на консенсус между държавите членки на Европейския съюз.

От институциите на ЕС настояват, че контактите с Русия са били напълно в рамките на правомощията на председателя на Европейския съвет. По думите на официални представители те са били осъществени в тясна координация както с европейските столици, така и с Украйна, без да се започват каквито и да било реални преговори.

Европа се разцепи: Тайни контакти с Москва разпалват скандал

„Става дума за кратки контакти без обсъждане на конкретни въпроси, дипломати, които просто си вършат работата“, заяви европейски служител, запознат със случая, пожелал анонимност.

„Целта на тези контакти беше единствено да се създаде комуникационен канал, така че когато настъпи подходящият момент, Европейският съюз да разполага с дипломатически канал към Русия за защита на собствените си интереси“, добави той.

Някои лидери подкрепят тази стратегия. В публична демонстрация на подкрепа белгийският премиер Барт де Вевер се обърна към Коща пред журналисти след края на срещата с думите, че той е „единственият, който може да ни представлява, и трябва да ви изпратим в Москва“.

Михал обаче, чиято страна е била част от съветската сфера на влияние и е сред най-активните поддръжници на Украйна, беше категоричен в позицията си.

„Европа трябва да запази стратегическо търпение“, заяви той. „Прибързаната дипломация рядко води до трайни резултати, много по-често тя води до лоши такива“, посочи Михал. 

Източник: POLITICO    
Европейски съюз Украйна Русия Кристен Михал Антониу Коща дипломация преговори мирни преговори външна политика геополитика
Последвайте ни

По темата

Иран затвори Ормузкия проток отново

Иран затвори Ормузкия проток отново

В Перник обвиниха жена за прикриване на убийството на съпруга ѝ

В Перник обвиниха жена за прикриване на убийството на съпруга ѝ

"Шифърът от копринената рокля": След 130 години разгадаха мистериозната загадка

Симона Радева влиза в затвора за укриването на Георги Семерджиев

Симона Радева влиза в затвора за укриването на Георги Семерджиев

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 2 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 2 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 2 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радев за санкциите срещу Русия: Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложи

Радев за санкциите срещу Русия: Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложи

България Преди 17 минути

Премиерът бе категоричен, че България има право на глас по въпроса и ще го употреби

Бюджетът на НЗОК е с "умерено неизпълнение"

Бюджетът на НЗОК е с "умерено неизпълнение"

България Преди 22 минути

Това се казва в становище на Фискалния съвет

15-годишен, обвинен за жесток побой и грабеж в София, остава в ареста

15-годишен, обвинен за жесток побой и грабеж в София, остава в ареста

България Преди 40 минути

Жертвата е със средна телесна повреда

Ето ги верните отговори на матурата по математика след 7-и и 10-и клас

Ето ги верните отговори на матурата по математика след 7-и и 10-и клас

България Преди 1 час

На двата изпита днес се явиха общо над 110 000 седмокласници и десетокласници

Доналд и Мелания Тръмп в Белия дом

Защо служители на Белия дом са принудени тайно да ровят в боклука на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Служители в Белия дом са започнали да наблюдават боклука на президента Доналд Тръмп, след като е установено, че той понякога изхвърля висококачествени сребърни прибори

Остър сблъсък: Тръмп и Мелони се скараха

Остър сблъсък: Тръмп и Мелони се скараха

Свят Преди 2 часа

Таяни обяви, че отменя планирано посещение в САЩ следващата седмица

Шишков: Има незаконно строителство на Мальовица, което продължава

Шишков: Има незаконно строителство на Мальовица, което продължава

България Преди 2 часа

Шишков: Днес директорът на регионалната дирекция на Национален строителен контрол в Ловеч си е подал оставката

Медицинско чудо: Разделиха сиамски близначки със сраснали мозъци след 40-часова битка

Медицинско чудо: Разделиха сиамски близначки със сраснали мозъци след 40-часова битка

Свят Преди 2 часа

Момичетата Мърси и Гуднес, родени в югозападна Нигерия, са били подложени на животоспасяващата интервенция, когато са били едва на 19 месеца

Даренията за партиите скочиха двойно след изборите: Сметната палата започна одит на кампаниите

Даренията за партиите скочиха двойно след изборите: Сметната палата започна одит на кампаниите

България Преди 2 часа

Всички участници във вота на 19 април са подали финансовите си отчети, а броят на дарителите е нараснал над три пъти спрямо предишните парламентарни избори

Акция в Пловдивския университет: „Икономическа полиция“ претърси кабинети и иззе документи

Акция в Пловдивския университет: „Икономическа полиция“ претърси кабинети и иззе документи

България Преди 3 часа

От ръководството заявиха, че съдействат на разследващите и очакват официална информация за предмета на проверката

Лионел Меси

„Евтина клюкарка“: Водеща пусна ужасяващ слух за Меси и вбеси Аржентина

Свят Преди 3 часа

САЩ са поискали самолетите им да останат в София до края на юли, България разреши само до 30 юни

САЩ са поискали самолетите им да останат в София до края на юли, България разреши само до 30 юни

България Преди 3 часа

Военният министър Димитър Стоянов обясни, че е даден едномесечен срок за планиране на преместването на машините, разположени у нас в рамките на мисии на НАТО

ЕК даде "зелена светлина" на страната ни за четвъртото плащане по ПВУ, но с условия

ЕК даде "зелена светлина" на страната ни за четвъртото плащане по ПВУ, но с условия

България Преди 3 часа

Част от средствата може да бъдат временно задържани заради неизпълнени ангажименти

<p>Пожар пламна в близост до хотели в Слънчев бряг</p>

Пожар в близост до хотели в Слънчев бряг, огънят обхвана и покрив на магазин

България Преди 3 часа

Четири противопожарни екипа се включиха в овладяването на пламъците, няма опасност за туристите и близките хотели

Смъртоносен щам на птичи грип е открит в Австралия за първи път

Смъртоносен щам на птичи грип е открит в Австралия за първи път

Свят Преди 3 часа

Появата на вируса, който вече е засегнал диви птици, бозайници и домашни птици по целия свят, предизвиква сериозна загриженост за биосигурността на континента

Херакъл отново „оживява“ - откриха каменен съд с тайни символи и божествен ловец

Херакъл отново „оживява“ - откриха каменен съд с тайни символи и божествен ловец

Свят Преди 3 часа

Надписът е гравиран върху голяма каменна чаша, която не е напълно запазена

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Горещини до края на юни

sinoptik.bg
1

ООН предупреди за риска от "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

7 скрити плажа в България, които изглеждат като от картичка

Edna.bg

Новата Ел Уудс облече култовата рокля на Рийз Уидърспун и модният свят полудя

Edna.bg

Официално: Арда привлече нападател на Левски

Gong.bg

Съотборник на Арнаутович: Всеки ден идва с различна кола на тренировка

Gong.bg

"Ще ви потроша в затвора“: Оставиха в ареста Стоян Колев

Nova.bg

Задържаха зам.-ректор на Пловдивския университет

Nova.bg