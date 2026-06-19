Обвиниха зам.-ректор на Пловдивския университет и собственик на фирма за присвояване на над 147 000 евро

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О бвиниха зам.-ректор на Пловдивския университет и собственик на фирма за присвояване на над 147 000 евро, съобщиха на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив, предава Dariknews.bg.

Окръжна прокуратура - Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършено престъпление - длъжностно присвояване. Средствата са собственост на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Към наказателна отговорност са привлечени двама - длъжностно лице от Пловдивския университет, което освен длъжност "зам. ректор", заема и длъжност "директор на "Научна и проектна дейност". Той е с обвинение за това, че от октомври 2024 до февруари 2026, подпомаган от втория обвиняем - собственик на фирма в Смолян, е присвоил сумата от над 147 000 евро в полза на трети лица, които са били фиктивно наемани като работници в университета. Тези пари са били поверени на длъжностното лице "да ги пази и управлява". За обвиняемия, който е привлечен като "помагач" е взета мярка "гаранция" срещу 5 000 евро, а за длъжностното лице - 15 000 евро.

Според закона, ако бъдат признати за виновни за престъплението, за което са обвинени, се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години, като за длъжностното лице се предвижда и лишаване и от права. За всеки един от двамата се предвижда и конфискация на част или цялото имущество. Няма събрани доказателства за участие на други длъжностни лица.

Акция в Пловдивския университет: „Икономическа полиция“ претърси кабинети и иззе документи

Галина Андреева – Минчева, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив обясни, че в четвъртък е реализирана операция от отдел "Икономическа полиция" към ОД-МВР Пловдив. Извършени са претърсвания и изземвания на територията на Пловдив, включително в служебния помещения на университета, на територията на Смолян и на село Бресник. Извършени са общо 5 претърсвания и изземвания и три обиска на лица, приобщени са голям брой веществени доказателства, разпитани са свидетели.

Изискана е информация как средствата са попаднали в бюджета на университета. Минчева уточни, че някои средства се предоставят на България от ЕС например и те впоследствие биват предоставяни на съответни институции. Предстои изясняване произхода на средствата.

Наеманите работници в университета фиктивно са били на различни технически длъжности, включително длъжности, които са изискали извършване на строително-монтажни работи. Голяма част от тях са членове на семейството на единия обвиняем.

Директорът на ОД на МВР –Пловдив Васил Костадинов каза, че разследването е започнато след получен сигнал в началото на годината. Всички действия са извършвани от отдел "Икономическа полиция".