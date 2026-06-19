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"Шифърът от копринената рокля": След 130 години разгадаха мистериозната загадка

На подплатата на роклята фигурира името „Бенет“, но опитите то да бъде свързано с жени, работили в метеорологичните служби по онова време, досега не са дали категорични резултати

19 юни 2026, 16:58
"Шифърът от копринената рокля": След 130 години разгадаха мистериозната загадка
Източник: iStock/Getty Images

О казва се, че загадъчният код не е бил шпионско послание, а система за предаване на метеорологични данни.

Загадката, известна като „Шифърът от копринената рокля“ (Silk Dress Cryptogram), най-накрая беше разгадана. Учени успяха да дешифрират бележки, открити през 2013 г. в скрит джоб на дамска рокля от 80-те години на XIX век, закупена от антикварен магазин в американския щат Мейн, съобщава Popular Mechanics.

Когато изследователката Сара Ривърс-Кофийлд открива смачкани листчета с поредици от думи като „Bismark omit leafage buck bank“ в роклята, тя публикува находката онлайн с надеждата ентусиасти да помогнат за разгадаването ѝ.

В продължение на повече от десетилетие шифърът се нарежда сред 50-те най-загадъчни неразкрити кода в света. Появяват се множество теории - от хaзaртни кодове и шивашки мерки до тайни шпионски съобщения.

Пробивът идва благодарение на анализатора на данни Уейн Чан от Университета на Манитоба. Той проучва стари военни телеграфни кодови книги и установява, че фразите в роклята всъщност представляват кодирани метеорологични наблюдения, изпращани до службата за връзки на американската армия (U.S. Army Signal Corps) - предшественик на Националната метеорологична служба на Съединените щати - в края на 80-те години на XIX век.

  • Как е работел кодът през XIX век?

Системата е въведена през 1887 г. и има за цел да намали разходите за телеграфни съобщения, тъй като тогава таксуването се извършвало на дума.

Всяка дума в бележките от роклята съответствала на определен метеорологичен показател:

  1. местоположение (например Бисмарк, територия Дакота);
  2. температура и атмосферно налягане;
  3. точка на оросяване;
  4. валежи, посока и скорост на вятъра;
  5. облачност.

Така фразата „Bismarck, omit, leafage, buck, bank“ означавала, че в Бисмарк температурата е била 56 градуса по Фаренхайт, атмосферното налягане, 30,08 инча живачен стълб, точката на оросяване, 32 градуса по Фаренхайт, небето е било ясно, вятърът е духал от север със скорост 12 мили в час.

Кодът е разбит: Разкриха тайната на ретро рокля с таен джоб и мистериозна бележка

  • Кой е оставил бележките?

Макар че кодът вече е разчетен и вероятно датира от 27 май 1888 г., основната загадка остава нерешена, на кого е принадлежала роклята и защо бележките са били скрити в таен джоб.

На подплатата на роклята фигурира името „Бенет“, но опитите то да бъде свързано с жени, работили в метеорологичните служби по онова време, досега не са дали категорични резултати.

Изследователите предполагат, че роклята може да е принадлежала на телеграфистка или на човек, ангажиран със системите за предаване на данни. Въпреки това, за повече от 130 години дрехата вероятно е сменяла многократно собствениците си чрез продажби или подаряване.

Така, макар самият шифър вече да не представлява мистерия, самоличността на притежателката на роклята остава също толкова загадъчна, колкото и преди.

Източник: newsukraine    
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