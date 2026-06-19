СГП иска от СДВР информация за Петьо Петров "в спешен порядък"

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П од ръководството и надзора на СГП се води досъдебно производство, по което Петьо Петров, по прякор Еврото, е привлечен като обвиняем за изнудване.

Обвиняемият не е бил установен, поради което е обявен за общодържавно издирване с бюлетин на СДВР и телеграма на ГДНП от 2023 г., посочват от прокуратурата.

Петьо Еврото отново е обявен за издирване, този път по друго дело

До настоящия момент в СГП не е постъпвала информация за актуалното местонахождение на Петров.

С писмо от 22.05.2026 г. СГП е уведомена от СДВР, че при установяване на обвиняемия Софийска градска прокуратура ще бъде уведомена своевременно.

С писмо от 01.06.2026 г. е изискана справка от началника на сектор „Издирване“ при СДВР какви действия са били предприети за установяване на местонахождението на обвиняемия и какъв е резултатът от тях.

Свидетел по делото срещу Петьо Еврото даде адреса му

По цитираното писмо до настоящия момент също не е постъпил отговор.

Предвид публично оповестената днес информация относно резултатите от проведени оперативно-издирвателни мероприятия, които съдържат насоки за местонахождението на обвиняемия, наблюдаващият прокурор с постановление от 19.06.2026 г. изиска от СДВР в спешен порядък да изпрати на СГП установената информация относно актуални данни за местонахождението на обвиняемия.

"На Софийската градска прокуратура вече са предоставени абсолютно всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия по случая. Документите и данните са събрани съвместно от служителите на сектор "Издирване" в съответната дирекция и колегите им от Главна дирекция "Национална полиция", обяви по-рано днес на брифинг и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов.

"Лицата, които работят по издирването на Петьо Петров - Пепи Еврото, имат насоки за неговото местонахождение", подчерта Николов и добави, че "след като бъде издадена Европейска заповед за арест, разчитам, че ще бъде задържан и изправен пред съда".