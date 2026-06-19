България

Бюджетът на НЗОК е с "умерено неизпълнение"

Това се казва в становище на Фискалния съвет

Николай Киров Николай Киров

19 юни 2026, 16:50
Бюджетът на НЗОК е с "умерено неизпълнение"
Източник: БТА

И зпълнението на бюджета е по-малко от предварително заложените стойности в ЗБНЗОК за 2025 г. - умерено неизпълнение е отчетено както в приходната, така и в разходната част.

Това се казва в становище на Фискалния съвет.

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През 2025 г. е премината границата от 9 млрд. лв. (конкретно 9 442 млн. лв., нарастване 13,2%) по линия на изразходваните средства от бюджета на НЗОК. Разходите са започнали да се повишават със сходен процент в сравнение с 2024.

През последните 5 години здравните вноски представляват все по-малка част от приходите на Здравната каса за сметка на държавните трансфери. Делът на здравните вноски е спаднал с 4 процентни пункта.

През 2025 г. най-големият ръст на разходите в НЗОК е в „Болничната помощ“ (534,5 млн. лв. или 13,7%) и в „Лекарствени продукти“ (202,6 млн. лв. или 9,7%). Тревожен факт е, че болничната помощ – най-голямото перо в бюджета, продължава да расте най-бързо, има най-много преразходи от планираните и носи основната част от увеличението на всички разходи на Здравната каса.

Отчетът на НЗОК за 2025 г. отразява продължаващата линия на поддържане на здравната системата без осъществяване на реформи.  Оптимизацията при разходването на средства се превръща в жизнено важна цел за постигането на по-добри резултати с цел гарантиране адекватността на здравната система спрямо потребностите на населението. Най-съществена част от тази оптимизация следва да бъде ограничаване на растежа на разходите по най-голямото перо „Болнична помощ“, се казва още в становището на Фискалния съвет.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
бюджет НЗОК Фискален съвет
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