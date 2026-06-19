РЗИ-Варна: Водата на Офицерски плаж е опасна

З авишени показатели на Ешерихия коли и Чревни ентерококи са установени във водата в зоната за къпане на Офицерския плаж във Варна.

Водата представлява риск за здравето на къпещите се в тази зона, гласи заключението на експертите от РЗИ, извършили традиционния мониторинг на морската вода в района на неохраняемия плаж.

Забраниха къпането на Офицерския плаж във Варна

С оглед на неблагоприятните резултати, РЗИ е отправила предписание до областния управител на Варна за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за поставяне на трайна указателна табела на лесно достъпно място в близост до водите за къпане на неохраняем морски плаж „Офицерски“, с предупредителен текст: „Къпането временно не е разрешено“.

Със свое писмо до кмета на Варна, областният управител указва още днес да се постави предупредителната табела.

От местната управа припомнят, че съгласно закона за Черноморското крайбрежие, част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община, включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм.