Откриха издирания мъж от Казанлък

О бявеният за издирване 47-годишен мъж от Казанлък е установен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Издирват 47-годишен мъж от Казанлък

Той се намира при близките си.

Мъжът беше обявен за издирване на 17 юни.