Откриха издирания мъж от Казанлък

О бявеният за издирване 47-годишен мъж от Казанлък е установен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
Издирват 47-годишен мъж от Казанлък
Той се намира при близките си.
Мъжът беше обявен за издирване на 17 юни.
О бявеният за издирване 47-годишен мъж от Казанлък е установен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
Издирват 47-годишен мъж от Казанлък
Той се намира при близките си.
Мъжът беше обявен за издирване на 17 юни.
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