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Тежки сражения в Ливан, въпреки че САЩ обявиха, че Израел и "Хизбула" са се помирили

"Хизбула" отрече да е нарушавала примирието и обвини Израел

Николай Киров Николай Киров

19 юни 2026, 19:08
Тежки сражения в Ливан, въпреки че САЩ обявиха, че Израел и "Хизбула" са се помирили
Източник: Getty Images

И зраел и ливанската шиитска групировка "Хизбула" се споразумяха за прекратяване на огъня, което влезe в сила в 16:00 ч,, обяви пред "Ройтерс" високопоставен  представител на САЩ.

Високопоставен израелски представител и двама източници от "Хизбула" също са потвърдили сключването на споразумението.

"Ако "Хизбула" не ни атакува, за нас това не е време за война", каза израелският представител. Той добави, че израелските сили ще останат в Южен Ливан.

Но почти час след планирания старт на споразумението за спиране на огъня, журналист на "Ройтерс" в Северен Израел съобщи за удари в Южен Ливан, където в един район се издига стълб дим.

Израел прехвана ракети на "Хизбула и нанесе удари в Южен Ливан

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че израелски въздушни удари са причинил смъртта най-малко на 47 души в Ливан от полунощ насам. Израел съобщи за четирима свои войници, убити в Южен Ливан при една от най-смъртоносните атаки на "Хизбула" от началото на войната.

Ранените от полунощ до днес следобед са 97, информира "Франс прес", като цитира ливанското министерство на здравеопазването.

Споразумението между САЩ и Иран изисква САЩ, Иран и съюзниците им да обявят незабавно и постоянно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. Сраженията там обаче се засилиха през седмицата.

Депутатът от "Хизбула" Хасан Фадлала каза по-рано пред "Ройтерс", че Иран е уведомил групировката, че разговорите с Вашингтон не могат да продължат без цялостно прекратяване на огъня.

Нова ескалация в Близкия изток: Израел удари позиции на „Хизбула“, десетки жертви в Южен Ливан

Израел, с който не са били водени консултации при преговорите, довели до меморандума за разбирателство между САЩ и Иран тази седмица, реагира остро на  изискването да прекрати кампанията си в Ливан, започнала, след като "Хизбула" започна да нанася удари през границата в знак на солидарност с Техеран на 2 март.

Израелският представител каза, че Израел запазва свободата си да действа срещу заплахи за своите сили и територия.

По-рано премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обеща "Хизбула" да "плати много висока цена" за убийството на четиримата израелски войници.

Израелски представители изразиха недоволство от споразумението между САЩ и Иран, заявявайки, че то не отговаря достатъчно на опасенията на Израел относно иранската ядрена програма.

Израел каза, че е извършил удари срещу бойци и инфраструктура на "Хизбула" в няколко района в отговор на многократни нарушения на примирието от страна на групировката.

"Хизбула" отрече да е нарушавала примирието и обвини Израел в многократни нарушения на условията, включително тези от споразумението между САЩ и Иран. В изявление групировката обвини израелските сили, че извършват атаки, при които са били убити цивилни, разрушени са домове и инфраструктура, а сухопътната операция на Израел в Ливан продължава.

Тежки боеве през нощта са били съсредоточени в район северно от река Литани, известен като хълма Али ал Тахер - стратегически важен хълм за "Хизбула", където израелските сили са се опитвали да напреднат, съобщи високопоставен ливански източник по сигурността. Групировката заяви, че нейни бойци са устроили засада на израелски сили, напредващи близо до хълма, унищожили са три танка "Меркава" с управляеми ракети и са обстрелвали войници с ракети и артилерия. Групировката заяви, че по-късно е атакувала израелски сили, които са се опитвали да изтеглят загинали и ранени.

В последния час израелски удар е поразил селището Суджуд в Южен Ливан. Дронове са забелязани над населени места в района на големия южен град Тир. Кореспондент на АФП е чул и продължителен артилерийски обстрел в района на град Набатие.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Асен Георгиев    
Израел Хизбула Ливан
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