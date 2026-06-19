България

Обвиниха 73-годишен преподавател за блудство с дете

Пострадалата споделила за случилото се на майка си

Николай Киров Николай Киров

19 юни 2026, 17:47
Обвиниха 73-годишен преподавател за блудство с дете
Източник: iStock Photos

П овдигнаха обвинение на 73-годишен преподавател за блудство с дете.

Разследването по случая е продължило шест месеца, съобщи Районна прокуратура – Благоевград.

В хода на разследването  е установено, че есента 2025 г. мъжът работел като преподавател по музика в читалище, където му бил предоставен кабинет.

За учебната 2025/2026 г. в клас по цигулка било записано 10-годишно момиче, за което обвиняемият определил график за индивидуални занятия – 2 пъти седмично.

В периода октомври, до декември 2025 г. той многократно извършил блудствени действия по възбуждане на полово желание без съвкупление спрямо момичето.

Пострадалата споделила за случилото се на майка си. След подаден сигнал до органите на МВР било образувано досъдебно производство, а мъжът е задържан и привлечен към наказателна отговорност.

Понастоящем обвиняемият той е с мярка за неотклонение „домашен арест“. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
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