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Зеленски: Украйна разполага с "втората по сила армия в НАТО"

Украинските въоръжени сили нанесоха удари по железопътни мостове в контролирания от Русия Крим

Николай Киров Николай Киров

19 юни 2026, 18:30
Зеленски: Украйна разполага с "втората по сила армия в НАТО"
Източник: GettyImages

У краинският президент Володимир Зеленски определи въоръжените сили на страната си като на практика "втората по сила армия в НАТО", предаде ДПА.

Зеленски заяви пред журналисти, че "НАТО се нуждае от нас", съобщи "Хромадске".

Той добави, че това вече е факт, признат от всички държавни глави на НАТО.

Зеленски: Фактически Украйна вече е в НАТО

Зеленски заяви, че украинската армия се оказва повече от равен съперник на руските въоръжени сили, широко считани за втората по мощност армия в света, в процеса на отбрана срещу руската инвазия.

Украйна не е член на НАТО, чиято най-силна армия е тази на САЩ, отбелязва ДПА. Една от обявените военни цели на Москва е да попречи на присъединяването на Киев към западния военен алианс, както е предвидено в украинската конституция.

Откакто САЩ се опитаха да посредничат във войната в Украйна, усилията на Украйна да се присъедини към НАТО бяха временно преустановени.

Зеленски също така заяви, че руският президент Владимир Путин ще остане в Кремъл до смъртта си, като целта му е да възстанови Съветския съюз, който се разпадна през 1991 г.

Зеленски: Украйна разруши мита за изключителната мощ на руската армия

"Без Украйна това е невъзможно и затова е толкова трудно за нас, скъпи украинци“, каза той.

Междувременно украинските въоръжени сили нанесоха удари по железопътни мостове в контролирания от Русия Крим, съобщи Генералният щаб на Украйна.

В съобщение в Teлеграм се посочва, че мостовете в района на Роздолне и Владиславивка, са били използвани от руските сили за улесняване на военния транспорт и доставките. Украйна засили атаките в окупираните от Русия райони на юг и в Крим, за да затрудни логистиката на Москва, посочва "Ройтерс".

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Пламен Йотински    
Володимир Зеленски Украйна НАТО
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