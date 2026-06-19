Радев за санкциите срещу Русия: Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени

Н яма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции, това означава ние да се простреляме в крака.

Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Брюксел, където се провежда втория ден от срещата на върха на ЕС.

"Не става въпрос само за патриарх Кирил, те засягат и нашата енергетика. В обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов – подаден като съсобственик на "Лукойл“, а това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че "Лукойл“ предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на него да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака. Определени кръгове у нас се притесняват, дори истеризират случващото се със санкциите, че едва ли не заради тези санкции ще ни спрат фондовете – напротив, на нас ни пускат фондовете. Ние имаме право на глас и ще го употребим, няма да пуснем санкциите в този вид", подчерта българският премиер.

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"Моите позиции са аргументирани и са приети", коментира Радев дали европейските лидери в Брюксел са одобрили позицията му.

Той отчете, че Европейската комисия е дала зелена светлина за изплащането на допълнителни 150 млн. евро на България по петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

"По никакъв начин европейски фондове и плащане по ПВУ не се спират за България. Напротив, получаваме дори в аванс средства", поясни Радев.

"Въпреки някои вълнения у нас за санкциите срещу Русия по отношение на религия и енергетика, Съветът на ЕС приключи с добра новина за България - това е ясен показател за доверието към българското правителство", заяви премиерът.

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"Проведохме много ползотворна среща със Зеленски. Обсъдихме невъзможностите за задълбочаване на сътрудничеството, най-вече в енергетиката, защото предоставяме чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопреносни, електропреносни системи, с договорите със своите съседи за достъп то техните газопреносни системи и терминали за втечнен газ, все въпроси, които живо интересуват Украйна. Търсенето на енергийни ресурси в нашия регион ще расте, а България има да предоставя всички условия за гарантиране на диверсификация и гарантиране на доставките", обясни Радев за вчерашната си среща с украинския президент Володимир Зеленски.

Премиерът уточни, че със Зеленски са обсъдили българските и украинските възможности.

"България може да предостави различни коридори, не само Вертикалният газов коридор. Знаете, Трансбалканския коридор в момента стои неизползван, може да работи в реверсивен режим и по него могат да се доставят големи количества газ на север и на запад. Украйна има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете и тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България – съвместно производство, за да помогнем и на модернизацията на българската армия. Но само принципни положения", добави Радев.