България

Радев за санкциите срещу Русия: Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени

Премиерът бе категоричен, че България има право на глас по въпроса и ще го употреби

Николай Киров Николай Киров

19 юни 2026, 16:55
Обвиниха зам.-ректор на Пловдивския университет и собственик на фирма за присвояване на над 147 000 евро

Обвиниха зам.-ректор на Пловдивския университет и собственик на фирма за присвояване на над 147 000 евро
СГП иска от СДВР информация за Петьо Петров

СГП иска от СДВР информация за Петьо Петров "в спешен порядък"
Шишков: Има незаконно строителство на Мальовица, което продължава

Шишков: Има незаконно строителство на Мальовица, което продължава
Симона Радева влиза в затвора за укриването на Георги Семерджиев

Симона Радева влиза в затвора за укриването на Георги Семерджиев
Пожар в близост до хотели в Слънчев бряг, огънят обхвана и покрив на магазин

Пожар в близост до хотели в Слънчев бряг, огънят обхвана и покрив на магазин
МВР с нови данни за Пепи Еврото: Следите водят към чужбина

МВР с нови данни за Пепи Еврото: Следите водят към чужбина
Остър политически сблъсък у нас заради санкциите срещу Русия и казуса с патриарх Кирил

Остър политически сблъсък у нас заради санкциите срещу Русия и казуса с патриарх Кирил
Спряха строеж на сграда край река Санданска Бистрица, инвеститорът твърди, че има всички разрешителни

Спряха строеж на сграда край река Санданска Бистрица, инвеститорът твърди, че има всички разрешителни

Н яма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции, това означава ние да се простреляме в крака. 

Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Брюксел, където се провежда втория ден от срещата на върха на ЕС.

"Не става въпрос само за патриарх Кирил, те засягат и нашата енергетика. В обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов – подаден като съсобственик на "Лукойл“, а това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че "Лукойл“ предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на него да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака. Определени кръгове у нас се притесняват, дори истеризират случващото се със санкциите, че едва ли не заради тези санкции ще ни спрат фондовете – напротив, на нас ни пускат фондовете. Ние имаме право на глас и ще го употребим, няма да пуснем санкциите в този вид", подчерта българският премиер.

Радев: Времето на кръстоносните походи приключи

"Моите позиции са аргументирани и са приети", коментира Радев дали европейските лидери в Брюксел са одобрили позицията му.

Той отчете, че Европейската комисия е дала зелена светлина за изплащането на допълнителни 150 млн. евро на България по петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

"По никакъв начин европейски фондове и плащане по ПВУ не се спират за България. Напротив, получаваме дори в аванс средства", поясни Радев.

"Въпреки някои вълнения у нас за санкциите срещу Русия по отношение на религия и енергетика, Съветът на ЕС приключи с добра новина за България - това е ясен показател за доверието към българското правителство", заяви премиерът. 

Радев: България ще наложи вето на новите санкции срещу Русия

"Проведохме много ползотворна среща със Зеленски. Обсъдихме невъзможностите за задълбочаване на сътрудничеството, най-вече в енергетиката, защото предоставяме чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопреносни, електропреносни системи, с договорите със своите съседи за достъп то техните газопреносни системи и терминали за втечнен газ, все въпроси, които живо интересуват Украйна. Търсенето на енергийни ресурси в нашия регион ще расте, а България има да предоставя всички условия за гарантиране на диверсификация и гарантиране на доставките", обясни Радев за вчерашната си среща с украинския президент Володимир Зеленски. 

Премиерът уточни, че със Зеленски са обсъдили българските и украинските възможности.

"България може да предостави различни коридори, не само Вертикалният газов коридор. Знаете, Трансбалканския коридор в момента стои неизползван, може да работи в реверсивен режим и по него могат да се доставят големи количества газ на север и на запад. Украйна има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете и тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България – съвместно производство, за да помогнем и на модернизацията на българската армия. Но само принципни положения", добави Радев.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Румен Радев санкции Русия ЕС
Последвайте ни
Радев за санкциите срещу Русия: Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени

Радев за санкциите срещу Русия: Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени

СГП иска от СДВР информация за Петьо Петров

СГП иска от СДВР информация за Петьо Петров "в спешен порядък"

Иран затвори Ормузкия проток отново

Иран затвори Ормузкия проток отново

Обвиниха зам.-ректор на Пловдивския университет и собственик на фирма за присвояване на над 147 000 евро

Обвиниха зам.-ректор на Пловдивския университет и собственик на фирма за присвояване на над 147 000 евро

Мариан Найденов: Дигиталните медии много скоро ще задминат телевизията по media spend в България

Мариан Найденов: Дигиталните медии много скоро ще задминат телевизията по media spend в България

biss.bg
ЕС налага допълнителни мита върху китайските плъг-ин хибриди

ЕС налага допълнителни мита върху китайските плъг-ин хибриди

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 2 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 2 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 2 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>След 130 години разгадаха &bdquo;шифъра на копринената рокля&ldquo;</p>

"Шифърът от копринената рокля": След 130 години разгадаха мистериозната загадка

Свят Преди 1 час

На подплатата на роклята фигурира името „Бенет“, но опитите то да бъде свързано с жени, работили в метеорологичните служби по онова време, досега не са дали категорични резултати

Бюджетът на НЗОК е с "умерено неизпълнение"

Бюджетът на НЗОК е с "умерено неизпълнение"

България Преди 1 час

Това се казва в становище на Фискалния съвет

15-годишен, обвинен за жесток побой и грабеж в София, остава в ареста

15-годишен, обвинен за жесток побой и грабеж в София, остава в ареста

България Преди 1 час

Жертвата е със средна телесна повреда

В Перник обвиниха жена за прикриване на убийството на съпруга ѝ

В Перник обвиниха жена за прикриване на убийството на съпруга ѝ

България Преди 1 час

Делото за умишленото убийство на швейцарския гражданин е приключило през 2025 г.

Откриха издирания мъж от Казанлък

Откриха издирания мъж от Казанлък

България Преди 1 час

Той се намира при близките си

Естонският премиер: Опитите на Коща за контакт с Русия са „погрешни“

Естонският премиер: Опитите на Коща за контакт с Русия са „погрешни“

Свят Преди 1 час

„Европейският съюз не може да поеме ролята на медиатор в тези преговори“, каза Кристен Михал

Ето ги верните отговори на матурата по математика след 7-и и 10-и клас

Ето ги верните отговори на матурата по математика след 7-и и 10-и клас

България Преди 2 часа

На двата изпита днес се явиха общо над 110 000 седмокласници и десетокласници

Измамник изтегли 25 000 евро от банка с чужд телефон

Измамник изтегли 25 000 евро от банка с чужд телефон

България Преди 2 часа

Той променил телефона за контакт и адреса на електронната поща

Доналд и Мелания Тръмп в Белия дом

Защо служители на Белия дом са принудени тайно да ровят в боклука на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Служители в Белия дом са започнали да наблюдават боклука на президента Доналд Тръмп, след като е установено, че той понякога изхвърля висококачествени сребърни прибори

Остър сблъсък: Тръмп и Мелони се скараха

Остър сблъсък: Тръмп и Мелони се скараха

Свят Преди 3 часа

Таяни обяви, че отменя планирано посещение в САЩ следващата седмица

Медицинско чудо: Разделиха сиамски близначки със сраснали мозъци след 40-часова битка

Медицинско чудо: Разделиха сиамски близначки със сраснали мозъци след 40-часова битка

Свят Преди 3 часа

Момичетата Мърси и Гуднес, родени в югозападна Нигерия, са били подложени на животоспасяващата интервенция, когато са били едва на 19 месеца

Даренията за партиите скочиха двойно след изборите: Сметната палата започна одит на кампаниите

Даренията за партиите скочиха двойно след изборите: Сметната палата започна одит на кампаниите

България Преди 3 часа

Всички участници във вота на 19 април са подали финансовите си отчети, а броят на дарителите е нараснал над три пъти спрямо предишните парламентарни избори

Акция в Пловдивския университет: „Икономическа полиция“ претърси кабинети и иззе документи

Акция в Пловдивския университет: „Икономическа полиция“ претърси кабинети и иззе документи

България Преди 3 часа

От ръководството заявиха, че съдействат на разследващите и очакват официална информация за предмета на проверката

Лионел Меси

„Евтина клюкарка“: Водеща пусна ужасяващ слух за Меси и вбеси Аржентина

Свят Преди 4 часа

САЩ са поискали самолетите им да останат в София до края на юли, България разреши само до 30 юни

САЩ са поискали самолетите им да останат в София до края на юли, България разреши само до 30 юни

България Преди 4 часа

Военният министър Димитър Стоянов обясни, че е даден едномесечен срок за планиране на преместването на машините, разположени у нас в рамките на мисии на НАТО

ЕК даде "зелена светлина" на страната ни за четвъртото плащане по ПВУ, но с условия

ЕК даде "зелена светлина" на страната ни за четвъртото плащане по ПВУ, но с условия

България Преди 4 часа

Част от средствата може да бъдат временно задържани заради неизпълнени ангажименти

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
1

Горещини до края на юни

sinoptik.bg
1

ООН предупреди за риска от "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

7 скрити плажа в България, които изглеждат като от картичка

Edna.bg

Новата Ел Уудс облече култовата рокля на Рийз Уидърспун и модният свят полудя

Edna.bg

НА ЖИВО: Левски - Академик Свищов, съставът на "сините"

Gong.bg

Официално: Арда привлече нападател на Левски

Gong.bg

"Ще ви потроша в затвора“: Оставиха в ареста Стоян Колев

Nova.bg

Задържаха зам.-ректор на Пловдивския университет

Nova.bg