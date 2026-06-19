Полша отне най-високото отличие на Зеленски, Киев отговори: Стратегическа грешка

П резидентът на Полша Карол Навроцки обяви в петък, че лишава украинския лидер Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие - ордена „Бял орел“. Решението ескалира спор между съседите и съюзниците заради кланетата през Втората световна война и е взето въпреки възраженията на Киев и полския министър-председател Доналд Туск.

Отношенията между Варшава и Киев са обтегнати от дни заради решението на Зеленски да кръсти една украинска военна част на националистическа въстаническа армия от Втората световна война, която е участвала в кланета над поляци. Навроцки заяви, че Полша е призовавала „нееднократно“ Украйна да отмени даването на името на частта, но „позицията на украинската страна не се промени“.

Зеленски отговори на полския президент

„Историческата правда не е и никога не може да бъде предмет на пазарлък“, заяви полският президент в изявление.

„Предвид съгласието на президента Володимир Зеленски една от частите на Въоръжените сили на Украйна да бъде кръстена „Герои на УПА“ ... реших да отнема ордена „Бял орел“ на президента на Украйна“, подчерта той.

Киев нарече решението „стратегическа грешка“, от която „единствено Москва печели“.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че планира да върне отличие, което е получил от Полша през 2022 г., след „необосновано, импулсивно и неуважително“ решение.

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Решението на Навроцки идва дни преди Полша да приеме годишната конференция за възстановяване на Украйна в Гданск, като не е ясно дали Зеленски ще присъства.

Припомняме, че Полша е един от основните съюзници на Украйна по време на повече от четиригодишното нахлуване на Москва, приемайки стотици хиляди бежанци и служейки като логистичен център за западна помощ. Историческите спорове между съседите са станали по-редки след завръщането на Туск на власт, но все още са източник на напрежение между съюзниците.