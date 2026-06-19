България

Спасиха с въздушна линейка туристка в Пирин

Инцидентът е станал днес в района на Тевно езеро

Николай Киров Николай Киров

19 юни 2026, 16:43
Спасиха с въздушна линейка туристка в Пирин
Източник: БТА

Ч уждестранна туристка е транспортирана с въздушна линейка след инцидент в Пирин, съобщиха пред БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст (БЧК).

Туристка пострада в Пирин след удар от камък, включен е медицински хеликоптер

Инцидентът е станал днес в района на Тевно езеро. По първоначална информацията жената се е подхлъзнала, в резултат на което е получила травма на главата. Към инцидента се е насочил веднага екип от отряда на ПСС – Банско, който е оказал помощ на място, а пострадалата жена е транспортирана с въздушна линейка до столично лечебно заведение.

Спасителите успешно са транспортирали пострадалата туристка в Пирин

След оказване на помощ в планината, спасителите от отряда в Банско се връщат обратно към базата, посочиха от ПСС към БЧК.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Десислава Велкова    
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