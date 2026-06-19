В Перник обвиниха жена за прикриване на убийството на съпруга ѝ

Ж ена помогнала за заличаването на следите от убийството на съпруга ѝ беше обвинена днес в Перник

Районната прокуратура я привлече в качеството на обвиняема по дело за лично укривателство.

Според събрани доказателства на 11.08.2022 г. в имот, в село Кладница, община Перник, обвиняемата подпомогнала извършителя на умишлено убийство да избегне наказателно преследване.

Швейцарски бизнесмен е намерен мъртъв в Кладница

В хода на разследването е установено, че след причиняване на смъртта на швейцарския гражданин, за когото била омъжена, обвиняемата е оказала съдействие на извършителя на убийството му, като му е предоставила средства за почистване на следи от престъплението и впоследствие е предприела действия, насочени към създаване на невярна представа относно причините за настъпилата смърт.

След подаден от нея сигнал на телефон за спешни случаи 112 тя съобщила, че е открила съпруга си в безпомощно състояние в гаражно помещение в имота. Обвиняемата изложила версия, че съпругът ѝ починал вследствие на здравословни проблеми, свързани с високо кръвно налягане и влошено физическо състояние. С тези свои действия според обвинението тя е съдействала за затрудняване разкриването на действителните обстоятелства около настъпилата смърт.

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С постановление на разследващия орган спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 5000 евро. Постановлението подлежи на обжалване пред Районен съд – Перник. Работата по делото продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Перник.

Делото за умишленото убийство на швейцарския гражданин е приключило през 2025 г. с влязла в сила осъдителна присъда, с която е наложено наказание 20 години лишаване от свобода.