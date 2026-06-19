Свят

На обвиняем по делото за Кочани му прилоша и почина

Основната прокуратура в Скопие ще издаде разпореждане за аутопсия

Николай Киров Николай Киров

19 юни 2026, 20:26
На обвиняем по делото за Кочани му прилоша и почина
Източник: БГНЕС

П очинал Люпчо Грънчиштаров, дългогодишен главен инспектор в Дирекцията за защита и спасяване на Северна Македония и един от обвиняемите по делото за трагедията в Кочани, при която загинаха 63 млади хора, а над 200 бяха ранени, предаде БГНЕС.

Той беше сред обвиняемите по мащабното дело срещу 35 души, включително служители на държавни институции и представители на три компании. Всички са обвинени по едно и също престъпление - „тежки престъпления против обществената сигурност“.

„Прокуратурата е уведомена. Обвиняемият е починал, след като му е прилошало в домашни условия. Основната прокуратура в Скопие ще издаде разпореждане за аутопсия“, потвърдиха от обвинението.

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Грънчиштаров е бил на 54 години. Той е заемал длъжността генерален инспектор в Дирекцията за защита и спасяване от 2013 г. до фаталния 16 март 2025 г., когато се случи трагедията. По време на съдебните заседания нито веднъж не се е оплакал от здравословни проблеми, а последната мярка срещу него е била домашен арест.

През октомври миналата година, още преди да бъде повдигнато обвинение, почина и един от заподозрените полицаи по случая с пожара в дискотека „Пулс“ - Владо Петров. Като пенсиониран полицейски служител той беше заподозрян, че в качеството си на главен инспектор по пътната безопасност е подписал документ, свързан с паркинга пред заведението в Кочани.

В момента по случая с трагедията се водят три съдебни процеса. Единият е срещу повече от 30 обвиняеми, всички привлечени към наказателна отговорност по едно и също обвинение, а останалите дела са срещу обвинени полицейски служители.

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Припомняме, че при пожара в дискотека „Пулс“ на 26 март 2025 г. загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени.

Всяка събота в град Кочани се провежда протестен „Марш за ангелите“ от семействата на загиналите младежи, с искане за справедлив съдебен процес, който да накаже виновните.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Люпчо Грънчиштаров Кочани
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