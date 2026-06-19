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Зеленски предупреди Беларус, даде седмица за изтегляне на руските ретлансатори

Ако Лукашенко не го направи, ще го направим ние, обяви Зеленски

Николай Киров Николай Киров

19 юни 2026, 21:37
Зеленски предупреди Беларус, даде седмица за изтегляне на руските ретлансатори
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че една седмица би трябвало да е достатъчна за беларуския лидер Александър Лукашенко, за да изтегли от страната си транслационната техника, използвана от Русия при атаките ѝ срещу Украйна, като добави, че Киев ще предприеме действия, ако Беларус не го направи, предаде „Ройтерс“.

Зеленски каза, че в два беларуски региона, граничещи с Украйна, са разположени ретланслатори за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани.

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„Какъв е смисълът да се казва, че той (Лукашенко - бел. ред.) не иска да участва във войната? Нека изтегли това оборудване, нека го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчна, за да го направи“, заяви Зеленски на пресконференция в Киев.

„Ако той не го направи, ще го направим ние“, добави украинският президент без да даде повече подробности.

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През последните месеци Зеленски многократно отправя предупреждения, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във „войната си в Украйна“.

Руските сили използваха територията на Беларус за нанасяне на удари, когато за първи път нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., отбелязва „Ройтерс“.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Светослав Танчев    
Володимир Зеленски Александър Лукашенко война в Украйна
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