България

15-годишен, обвинен за жесток побой и грабеж в София, остава в ареста

Жертвата е със средна телесна повреда

19 юни 2026, 16:32
15-годишен, обвинен за жесток побой и грабеж в София, остава в ареста
Източник: iStock

С офийски районен съд уважи искането на Софийска районна прокуратура за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на непълнолетен, след обвинение за грабеж и телесна повреда. 

Прокурор при Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 15-годишният за това, че на 14.06.2026 г. в София отнел чужда движима вещ с намерение противозаконно да я присвои, като употребил заплашване с думите: "Извади си парите от джоба и ми ги дай, иначе ще те набия!"

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Младежът е с повдигнато обвинение и за това, че после, в съучастие с друг непълнолетен, чрез нанасянето на редица удари с юмруци и крака в областта на лицето, главата и тялото, причинил средна телесна повреда на жертвата, изразяваща се в обезобразяване на лицето посредством разкъсно-контузни рани по бузата и устната и счупване на носните костици и загуба на съзнание, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди на публично място, при явно незачитане и нарушаване на порядките в обществото и правата на личността.

Източник: Prb.bg    
Софийски районен съд задържане под стража грабеж
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