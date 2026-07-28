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Зендая зашемети с рокля, вдъхновена от паяци, на премиерата на „Спайдърмен“

Актрисата Зендая за пореден път събра всички погледи на червения килим по време на световната премиера на „Спайдърмен: Чисто нов ден“ в Лос Анджелис. Тя се появи с впечатляваща тоалетно-скулптурна рокля, препращаща към тематиката на филма

Стела Христова Стела Христова

28 юли 2026, 09:53
Зендая зашемети с рокля, вдъхновена от паяци, на премиерата на „Спайдърмен“
Източник: Getty

З ендая отново доказа защо е определяна за една от най-големите модни икони на своето поколение. На бляскавата премиера на филма „Спайдърмен: Чисто нов ден“ в Лос Анджелис 29-годишната актриса се появи с тоалет, изцяло вдъхновен от тематиката на супергеройската лента, пише PEOPLE.

Зендая зашемети с рокля на премиерата на "Спайдърмен"
12 снимки
Зендая
Зендая
Зендая
Зендая

Актрисата заложи на визия от есенната колекция на Ashi Studio, включваща рокля с дълбоко деколте и детайли, имитиращи анатомията на паяк. Скулптурният тоалет бе съчетан с елегантни черни обувки на висок ток с дискретни паякообразни акценти и бижута от бяло злато, оникс и диаманти на Maison Boucheron.

За цялостната визия и висок стил отново се грижеше дългогодишният ѝ стилист и сътрудник Лоу Роуч.

  • Блясък и хармония на червения килим

До Зендая на червения килим застана нейният съпруг и екранен партньор Том Холанд, който изпълнява главната роля на Питър Паркър / Спайдърмен. 30-годишният актьор носеше елегантен кестеняв костюм, съчетан с яркочервена риза и тъмносиня вратовръзка — намигване към емблематичния супергеройски костюм от лентата.

Това бе поредната спираща дъха визия от световното турне за представянето на филма. По време на фотосесията в Лондон актрисата зашемети с архивна рокля на Джон Галиано от 1997 година, украсена с бляскава паяжина на гърба.

  • Успешна година за екранната двойка

Участието в новата част за Спайдърмен маркира поредния съвместен проект за холивудската двойка. Освен завръщането ѝ в ролята на Мишел „MJ“ Джоунс-Уотсън, през тази година Зендая и Холанд споделиха екрана и в епичния проект на Кристофър Нолан „Одисея“.

Световната премиера на „Спайдърмен: Чисто нов ден“ в кината е насрочена за 31 юли.

Редактор: Стела Христова
Зендая Том Холанд Спайдърмен червен килим мода премиера Лоу Роуч модна икона Ashi Studio
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