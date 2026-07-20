Небето над Москва пламна: Стотици дронове удариха руския регион

Русия съобщи за масирана атака с дронове, като според Москва над 400 безпилотни апарата са били насочени към Московска област, а руското министерство на отбраната твърди, че общо 381 украински дрона са били прехванати и унищожени над различни руски региони и морски акватории.

При атаките има пострадали, като шестима души са били откарани в болница в Домодедово край Москва с наранявания след експлозии; не е уточнено дали те са пряко свързани с ударите с дронове.

Ударите са част от ескалацията между Русия и Украйна, след като Киев съобщи за мащабна руска атака с балистични ракети, а Украйна продължава атаки срещу руска инфраструктура, включително енергийни обекти.

Украйна удари Русия с дронове

Над 400 дрона са били насочени през изминалата нощ към Московска област, съобщи днес кметът на руската столица Сергей Собянин, като заяви, че повечето са били свалени, предаде ТАСС.

„От 20:30 ч. до 5:00 ч. сутринта над 400 вражески дрона се насочиха към Московска област. Повечето бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана още докато се намираха далеч от града. Осемдесет и пет дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва“, написа Собянин в Телеграм.

„Шестима души с наранявания от експлозия с различна степен бяха откарани в болницата в Домодедово, южно от Москва“, съобщи лечебното заведение в Телеграм, без да уточни дали нараняванията са свързани с нападението с дронове.

В Домодедово се намира едно от международните летища на Москва.

Тези удари бяха нанесени, след като през нощта срещу неделя украинската столица Киев беше поразена при една от „най-мащабните атаки с балистични ракети“, по думите на президента Володимир Зеленски. Той съобщи за един загинал и 16 ранени, отбеляза АФП.

През последните месеци Украйна засили и нападенията си срещу Русия, като заявява, че атакува предимно петролна и газова инфраструктура в опит да ограничи възможностите на Москва да финансира военните си действия.

Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва

Междувременно стана ясно, че руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили тази нощ 381 украински дрона над руски региони и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 19 юли тази година до 08:00 часа московско време на 20 юли дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 381 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курса, Липецка, Орловска, Ростовска, Рязанска, Смоленска, Тамбовска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.