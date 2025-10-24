Украинска атака с дрон в Московска област, има ранени, включително дете

П етима души, сред които дете, бяха ранени в резултат на украинска атака с дрон срещу руската Московска област, съобщи днес губернаторът на областта Андрей Воробьов, цитиран от Ройтерс.

Украинска атака с дрон в Русия, има жертви, сред които и шестгодишно момиче

Дронът е влетял в апартамент в град Красногорск, на около 20 км от Москва. Четирима души са настанени в болница, добави Воробьов.

Украинско нападение с дронове в Московска област

Руските подразделения за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 111 украински дрона над руски области през нощта, включително един над Московска област, съобщи Министерството на отбраната на Русия.

💔 Russia launched a massive morning strike on my hometown #Kherson.

One person was killed and 13 injured — among them a 16-year-old boy.

Shelling hit residential areas: apartment blocks, private homes, and a public bus. #StopRussianAggression pic.twitter.com/RUb6FTZfm0 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 24, 2025

Войната в Украйна, започнала с пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., все по-често е белязана от интензивни атаки с дронове, извършвани от двете страни. Тези нападения, често насочени както към военни, така и към граждански обекти и инфраструктура, доведоха до значителни жертви и разрушения далеч от фронтовата линия, разширявайки географския обхват на конфликта.

През последните месеци Украйна засили ударите си с дронове по руска територия. Московска област, включително столицата и прилежащите ѝ населени места като Красногорск, многократно стана обект на подобни атаки.

При един от най-мащабните инциденти в областта двама души загинаха в склад за месо във Видное и Домодедово, а 18 бяха ранени. Отломки от свален украински дрон причиниха смъртта на жена над 70 години и раниха други двама в Липецка област. В Краснодарския край шестгодишно момиче почина от раните си, а петима души бяха ранени при друго нападение. Руското министерство на отбраната регулярно докладва за прехванати десетки, понякога и над сто, украински дрона над различни руски региони, включително Брянска, Ростовска и Московска област.

В отговор или като част от по-широките си военни действия, Русия също извършва масирани атаки с дронове срещу Украйна. Тези удари поразяват жилищни райони и критична инфраструктура. Подобни нападения са причинили смъртта на 12-годишно момиче в Самарски район на Днепропетровска област, след като дрон се вряза в жилищна сграда. В Краматорск, Донецка област, руски удари раниха трима души, сред които дете. В Харковска област 71-годишен мъж загина, а петима бяха ранени, включително 11-годишно момиче, при атаки с дронове и планиращи бомби. Украинските власти често докладват за прехванати руски дронове, но и за нанесени щети и жертви в градове като Днипро и Запорожие, където масирани атаки са ранявали цивилни.