Гърция: Древната средиземноморска цивилизация, приятелски настроена към ЛГБТК+

П одобно на Обединеното кралство и други страни, гръцката ЛГБТК+ общност е изминала дълъг път към равенството, който достигна своята кулминация едва този месец.

След забележително гласуване в парламента този месец Гърция наскоро стана първата християнска страна с православно мнозинство, която узакони еднополовите бракове, и първата страна в Югоизточна Европа, в която има равенство между половете.

Гърция ще узакони еднополовите бракове

Според министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис новият закон, който също така позволява на еднополовите двойки да осиновяват деца, "смело ще премахне едно сериозно неравенство". Сега Гърция се присъединява към 35 други държави по света, които разрешават еднополовите бракове. Тя се нарежда на 11-о място в индекса на дъгата на ILGA-Europe, който измерва равенството на ЛГБТК+ в страните - с четири места по-високо от Обединеното кралство, което е на 15-о място, но доста под Малта, която е на първо място.

Но въпреки изоставането от други държави, които са приели брачното равенство години по-рано, еднополовите отношения са били обичайна и документирана част от културната тъкан на Гърция от самото начало.

Още през VIII в. пр.н.е. древният законодател Филолай от Коринт, който сам е имал любовница, създава закони в подкрепа на еднополовите мъжки съюзи. През VII в. пр.н.е. в Древна Гърция съществуват поне пет различни разновидности на еднополовите връзки. Свещеният отряд на Тебес е елитна военна единица, съставена от 300 мъже любовници през IV в. пр.н.е., които смело прекратяват спартанското господство. И хилядолетия след като писатели и философи като Платон са били заети да размишляват върху еднополовата любов, много съдове и статуи, изложени в музеи и обекти, илюстрират аспектите на хомосексуалността в Древна Гърция.

През 1951 г. Гърция става една от първите европейски държави, които декриминализират еднополовите отношения (Обединеното кралство изчаква до 1967 г.; въпреки че и в двете страни лесбийките не се споменават и не се признават). През 2015 г. Гърция легализира еднополовите граждански съюзи, а през 2021 г. Николас Ятроманолакис стана първият открит гей в страната, който изпълнява длъжността министър в правителството.

"През последното десетилетие Гърция постигна известен напредък в областта на правата на ЛГБТ+ хората. Налице са значителни подобрения в правната защита, обществените нагласи и видимостта. Въпреки това ние все още страдаме от дискриминация, насилие и стигма. Има какво да се желае", казва Константинос Менелау, основател на базирания в Атина художествен колектив The Queer Archive.

Пионерската организация на Менелау има за цел да укрепи и подкрепи ЛГБТК+ изкуството и културата в цяла Гърция.

"Нашата цел е да се борим със стереотипите, да документираме куиър историята и да развиваме приобщаващи зони за изразяване, визуални изкуства, пърформанси, филми. Даваме трибуна на маргинализираните гласове, борим се със заличаването и дискриминацията и насърчаваме идеята за балансирано и равноправно общество", посочва Менелау.

Освен Queer Archive, който е домакин на редовни изскачащи изложби и кураторски сътрудничества, Атина може да се похвали с много процъфтяващи места за ЛГБТК+ пътуващи, някои от които се намират в бившия индустриален квартал "Гази". Меналау препоръчва Koukles за "най-добрите драг шоута и атмосфера", куиър денс клуба Smut, The Big Bar "за мечки и любители на мечки" и Ohh Boy за кафе и сладкиши.

"Куиър общността в Атина ежедневно се сблъсква с бруталната хетеронормативност. Но ние знаем как да се забавляваме!", добавя Меналау.

Живеещата на остров Лесбос писателка и инструкторка по йога Клеър Хенд също е почитателка на атинската ЛГБТК+ сцена. Тя препоръчва поп-клуба Noiz, собственост на лесбийки, и "Beaver Co-op, основан от осем жени, мирно кафене с партита, четения, поезия и срещи на активисти".

Въпросът на Ханд за активизма е важен за ЛГБТК+ общността в Атина.

"Гърция е консервативна страна, усещат се юздите и въжетата на семейството и семейните ценности, които обвързват хората с хомосексуална ориентация. Тук не става въпрос само за това да се ожениш и да имаш деца: за да си куиър в столицата, наистина трябва да си активист", смята тя.

