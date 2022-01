"Работим в църквата и сме хомо-, интер-, транссексуални и от третия пол"

Б езпрецедентна акция на колективен каминг аут: 125 представители на германската Католическа църква разкриха заедно своята принадлежност към ЛГБТК+ обществото, пише Deutsche Welle. Те настояват за промени в църковното трудово право и призовават и други католици да се присъединят към инициативата #OutInChurch, информира агенция ДПА.

Те настояват за промени в трудовото право

В съобщението се уточнява, че сред разкрилите своята различна сексуална ориентация са свещеници, проповедници референти и ръководители на католически общини, преподаватели и преподавателки в религиозни училища, сътрудници и сътруднички на църковната администрация.

Участниците в акцията настояват Католическата църква да прекрати използването на сексуалната ориентация и идентификация като повод за уволнение, както и да премахне дикредитиращите заявления относно отношението към пола и сексуалността от църковните учения.

По думите на свещеник Бернд Мьонкебюшеп, който през 2021 година започна да дава благословия на хомосексуални двойки, сегашната акция е била вдъхновена от примера на онези 185 германски актьори и актриси, които през миналата година разкриха, че са част от ЛГБТК+ обществото, т.е. гейове, лесбийки, би-, транс-, куиър- и интерсексуални или от третия пол.

В Германия двете големи църкви - Католическата и Протестантската - са вторият най-голям работодател след публичния сектор. В двете църкви работят общо близо 1,3 милиона души.

В социалните мрежи инициативата #OutInChurch вече набира подкрепа.

Wir stehen in voller Solidarität mit allen die sich heute bei #outinchurch geouted haben und ihren Forderungen. Die Kultur der Angst in der katholischen Kirche muss ein Ende haben. Queer justice is climate justice. Ein tiefes Danke an euch alle! pic.twitter.com/sGm6jkTkIk