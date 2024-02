Гърция ще узакони еднополовите бракове

Д нес се очаква гръцкият парламент да узакони еднополовите бракове и осиновяването. Това е забележителна реформа, за която правителството на Мицотакис се противопостави на влиятелната православна църква в страната, предаде АФП.

Гърция готви узаконяване на осиновяването от еднополови двойки

Очаква се десетки депутати от управляващата партия "Нова демокрация" да се противопоставят на законопроекта по време на гласуването. Но подкрепата на опозиционните партии означава, че той със сигурност ще бъде приет.

Гласуването беше приветствано като историческо от ЛГБТИ асоциациите, които заявиха, че еднополовите семейства са изправени пред лабиринт от административни предизвикателства, които са равносилни на дискриминация съгласно действащото семейно право.

Когато децата им се разболеят, небиологичните родители понастоящем нямат право да решават какви медицински процедури са необходими за тях.

Децата не получават автоматично наследство от своите небиологични родители.

