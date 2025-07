Разбраха кой е спрял американските оръжия за Украйна

М инистерството на отбраната задържа пратка с американски оръжия за Украйна тази седмица поради опасения, според официални лица, относно ниските запаси. Но анализ на висши военни офицери установи, че пакетът от помощи няма да застраши собствените доставки на боеприпаси на американските военни, според трима американски служители.

Ходът за спиране на доставката на оръжия изненада Държавния департамент, членовете на Конгреса, служители в Киев и европейските съюзници,

според множество източници, запознати с въпроса.

Сред критиците на решението бяха републиканци и демократи, които подкрепят подпомагането на борбата на Украйна срещу Русия. Водещ демократ в Камарата на представителите, Адам Смит от Вашингтон, заяви, че е неискрено от страна на Пентагона да използва военната готовност, за да оправдае спирането на помощта, когато истинската причина изглежда е просто да се преследва дневен ред за спиране на американската помощ за Украйна.

„Не сме на по-ниска точка по отношение на запасите, отколкото бяхме през 3-те години и половина на украинския конфликт“, каза Смит, високопоставеният член на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, пред NBC News. Смит каза, че неговият екип е „виждал цифрите“ и, без да навлиза в подробности добави, че няма индикации за недостиг, който би оправдал спирането на помощта за Украйна.

Спирането на доставките на военна помощ за Украйна е едностранна стъпка от министъра на отбраната Пийт Хегсет,

според трима конгресмени и бивш американски служител, запознат с въпроса. Това е третият път, когато Хегсет самостоятелно спира доставките на помощ за Украйна, казаха източниците. В двата предишни случая, през февруари и май, действията му бяха отменени дни по-късно.

Висш служител на Пентагона, Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната по политиката, подкрепи тези действия, казаха източниците. Колби отдавна се застъпва за намаляване на ангажимента на САЩ в Украйна и пренасочване на оръжия и ресурси към Тихоокеанския регион, за да се противодейства на Китай.

Според помощници в Конгреса, законодателите от двете партии бяха разочаровани, че не са били уведомени предварително и проучваха дали забавената доставка нарушава законодателството, задължаващо за сигурността на Украйна. Тези законодатели и някои европейски съюзници се опитваха да установят точно защо Пентагонът е наредил спирането и се надпреварваха да го отменят.

Белият дом защити решението, заявявайки, че то е последвано от текущ преглед от Министерството на отбраната

на помощта на САЩ за съюзници и партньори в чужбина, който започна миналия месец. Прегледът започна, след като Хегсет издаде меморандум, с който нареди на Обединения щаб на Пентагона да прегледа запасите от всички боеприпаси. Според трима служители, запознати с въпроса, оценката установи, че някои запаси от високоточни боеприпаси са на по-ниски нива, но все още са над критичните минимуми.

Обединеният щаб заключи, че предоставянето на продължаваща помощ на Украйна няма да изчерпи американските доставки под необходимия праг, необходим за осигуряване на военна готовност, казаха служителите.

Пентагонът не е отговорил на искане за коментар в четвъртък.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел нарече оценката „преглед на способностите“ на брифинг в сряда.

„Не можем да даваме оръжия на всички по света“,

каза Парнел. „Част от нашата работа е да дадем на президента рамка, която той може да използва, за да оцени колко боеприпаси имаме там, където ги изпрaщаме. И този процес на преглед се случва в момента и е в ход“.

