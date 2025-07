Тръмп: Очаквам решението на "Хамас" за мир в рамките на 24 часа

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че вероятно ще стане ясно в рамките на 24 часа дали палестинската военна групировка „Хамас“ ще приеме по думите му „окончателното предложение“ за прекратяване на огъня с Израел в Газа, предаде Ройтерс.

Президентът каза също, че е разговарял със Саудитска Арабия относно разширяване на Авраамовите споразумения, които бяха сключени за нормализиране на отношенията между Израел и някои страни от Персийския залив и бяха договорени с посредничеството на неговата администрация през първия му мандат.

🗞️ BREAKING: Trump says Hamas is expected to announce its stance on a U.S.-backed Gaza ceasefire & hostage deal within 24 hours.



🇮🇱🇵🇸 “I want the people of Gaza to be safe — they’ve been through hell,” Trump told reporters at Joint Base Andrews.



He declined to comment on U.S.… pic.twitter.com/SgHXnaMHZC