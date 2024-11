Доналд Тръмп назначава 27-годишна за говорителка на Белия дом

Д оналд Тръмп заяви, че ще назначи Карълайн Левит за говорителка на Белия дом, съобщи АП.

Двадесет и седем годишната Левит, родом от Ню Хемшър, ще стане най-младият човек, заемал някога този пост. Досега този рекорд се държеше от Роналд Зиглър, който е на 29 години, когато заема тази длъжност през 1969 г. в администрацията на Ричард Никсън.

Congratulations to Caroline Levitt for becoming Trump's new White House Press Secretary #Karoline pic.twitter.com/D7UvD4tPzj