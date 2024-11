Знаменитостите, които напуснаха X на Елон Мъск след избирането на Доналд Тръмп

М ножество известни личности и корпорации обявиха, че ще напуснат X, бившия Twitter, след избирането на Доналд Тръмп и назначаването на собственика на платформата за социални медии Елон Мъск във федералното правителство.

(Видеото е архивно: Илон Мъск обяви пълната трансформация - Twitter официално е X)

Масовото напускане включва звезди като носителката на „Оскар“ Джейми Лий Къртис и вестник The Guardian, който обяви, че вече няма да публикува в официалните си акаунти в X.

„Това е нещо, което обмисляме от известно време, като се има предвид често тревожното съдържание, което се популяризира или намира в платформата, включително крайно десни теории на конспирацията и расизъм“, сподели вестникът в изявление в сряда.

„Кампанията за президентските избори в САЩ послужи само за да подчертае това, което считаме от дълго време: че X е токсична медийна платформа и че нейният собственик, Елон Мъск, е успял да използва влиянието ѝ, за да формира политическия дискурс.“

Откакто г-н Мъск придоби платформата през 2022 г., X напуснаха десетки известни личности, сред които Елтън Джон, Джиджи Хадид, изпълнителят на White Stripes Джак Уайт и Упи Голдбърг.

