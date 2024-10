"Доналд Тръмп ме опипа": Още една жена отправи обвинения към бившия президент

Б ивша манекенка, която казва, че се е запознала с Доналд Тръмп чрез покойния сексуален насилник Джефри Епщайн, обвини бившия президент, че я е опипвал и докосвал сексуално през 1993 г., в това, което според нея е „изкривена игра“ между двамата мъже, пише The Guardian.

Стейси Уилямс, която е работила като професионален модел през 90-те години, каза, че за първи път се е запознала с Тръмп през 1992 г. на коледно парти, след като е била представена от Епщайн, за когото е смятала, че е добър приятел на тогавашния предприемач на недвижими имоти в Ню Йорк.

„Тогава стана много ясно, че той и Доналд са наистина, наистина добри приятели и прекарват много време заедно“, каза Уилямс.

Предполагаемото опипване се случи няколко месеца по-късно, в края на зимата или началото на пролетта на 1993 г., когато Епщайн предложи по време на разходка, на която били, той и Уилямс да се отбият, за да посетят Тръмп в "Тръмп Тауър". По-късно Епщайн беше осъден за сексуални престъпления и се самоуби в затвора през 2019 г.

Моменти след пристигането им, твърди тя, Тръмп поздравил Уилямс, дръпнал я към себе си и започнал да я опипва. Тя казва, че той е поставил ръцете си „на двете ми гърди“, както и върху кръста и задните й части. Тя казва, че е замръзнала, защото е била „дълбоко объркана“ от случващото се. В същото време вярва, че е видяла двамата мъже да се усмихват един на друг.

Каролайн Лийвит, прессекретарят на кампанията на Доналд Тръмп, предостави изявление, отричащо обвиненията, в което се казва: „Тези обвинения, отправени от бивш активист на Барак Обама и обявени по време на предизборния разговор на Харис две седмици преди изборите, са недвусмислени невярно. Очевидно е, че тази фалшива история е измислена от кампанията на Харис."

Уилямс, която е на 56 години и е родом от Пенсилвания, е споделяла части от обвиненията си в публикации в социалните медии в миналото, но разкри подробности за предполагаемата среща по време на разговор в понеделник, организиран от група, наречена Survivors for Kamala, която подкрепя президентските избори на Демократическата партия номинираната Камала Харис.

Survivors for Kamala също извади реклама в New York Times тази седмица, подписана от 200 оцелели от сексуално и свързано с пола насилие, която имаше за цел да послужи като напомняне, че Тръмп е признат за отговорен за сексуално насилие в съда.

След предполагаемия инцидент Уилямс каза, че тя и Епщайн са напуснали "Тръмп Тоуър" и че е започнала да усеща, че Епщайн ѝ се сърди.

„Джефри и аз си тръгнахме и той не ме погледна, нито ми проговори и усетих този кипящ гняв около мен и когато слязохме на тротоара, той ме погледна и просто ме смъмри и каза: „Защо му позволи да направи това?“, казва тя.

„Той ме накара да се почувствам толкова отвратително и си спомням, че бях толкова объркана“, каза тя. Уилямс описа как предполагаемият инцидент ѝ изглежда като част от „изкривена игра“.

Тя и Епщайн се разделят скоро след това. Уилямс казва, че никога не е знаела за неговия модел на сексуално насилие, което по-късно ще стане известно. Сега Епщайн се смята за един от най-ужасните педофили в съвременната история.

Твърдението за опипване и нежелано сексуално докосване следва добре документиран модел на поведение на Тръмп.

Няколко жени обвиниха бившия президент, който е осъден за множество престъпления, в сексуално посегателство, датиращо от десетилетия. Обвиненията включват твърдения, че Тръмп ги е целувал без тяхно съгласие, бъркал под полите им и, в случай на някои участнички в конкурса за красота, влизал при тях в съблекалнята.

Бивш модел на име Ейми Дорис сподели обвинения за Тръмп, подобни на това, което Уилямс описва. Тръмп отрече някога да е тормозил, малтретирал или се държал некоректно спрямо Дорис.

Миналата година съдебните заседатели намериха Тръмп за виновен за сексуално насилие над колумнистката Е. Джийн Карол през 1996 г. и му присъдиха глоба от 5 милиона долара.

Твърденията на Уилямс повдигат нови въпроси за връзката на Тръмп с Епщайн.

Не се появиха доказателства, че Тръмп е знаел или участвал в неправомерното поведение на Епщайн.

Но Тръмп и Епщайн се познаваха от десетилетия и бяха снимани на едни и същи социални събития през 90-те и началото на 2000-те години, години преди Епщайн да се признае за виновен във Флорида през 2008 г. по обвинения в склоняване и набавяне на непълнолетни за проституция.

„Познавам Джеф от 15 години. Страхотен човек“, каза Тръмп пред списание New York през 2002 г. „Много е забавно да бъдеш с него. Говори се дори, че той харесва красиви жени толкова, колкото и аз, и много от тях са по-млади."

