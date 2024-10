Доналд Тръмп сервира пържени картофки в McDonald's (СНИМКИ/ВИДЕО)

В неделя републиканският любител на бързото хранене Доналд Тръмп облече черно-жълта престилка върху бялата си риза и червена вратовръзка, за да сервира пържени картофи в ресторант на McDonald's в Пенсилвания.

Предизборният трик беше замислен като закачка към опонента му Камала Харис, която твърди, че на младини е работила във франчайза за бързо хранене.

Тръмп многократно е заявявал, без да представя доказателства, че Харис никога не е работила в McDonald's, докато е била в колеж - опит, за който тя говори по време на кампанията.

BREAKING: President Trump becomes the first and only 2024 presidential nominee to work at McDonald's.



