„Достойна за съжаление": Гола статуя на Доналд Тръмп виси край Лас Вегас (СНИМКИ)

С татуя, изобразяваща голия Доналд Тръмп, беше наречена „достойна за съжаление“ от републиканците, след като беше изложена в близост до Лас Вегас.

Високата 13 метра фигура на голия бивш президент на САЩ беше изложена на парцел край магистрала в Невада.

Не е ясно кой стои зад фигурата, а Републиканската партия на Невада заяви, че „категорично осъжда окаяната статуя“.

„Докато семействата пътуват през Лас Вегас, те са принудени да гледат тази обидна марионетка, създадена умишлено за шокиране, а не за смислен диалог“, добави тя.

„Президентът Тръмп и републиканците са фокусирани върху постигането на резултати, които имат значение - намаляване на инфлацията, защита на нашите граници, създаване на работни места и осигуряване на по-добро бъдеще за всички американци. Докато демократите, особено Камала Харис, продължават да дават приоритет на шоковата стойност пред съдържанието“, казва още тя.

Говорител на анонимния творец, който стои зад творбата, заяви, че инсталацията се нарича „Криворазбрана и неприлична“.

Те заявиха пред местната телевизия KSNV, че статуята е „висока 43 фута, широка 10 фута... тежи 6 000 кг и е направена от пяна върху арматурно желязо“, като добавиха, че има за цел да „разпали разговори“.

"Фигурата трябваше да бъде премахната до понеделник вечерта и ще бъде преместена в ключови колебаещи се щати“, добави говорителят.

Невада гласува за демократите на последните четири президентски избори, но само с малко - през 2020 г. Джо Байдън спечели щата с 50,1 % от гласовете срещу 47,7 % за Тръмп.

Последното противоречиво изображение на Тръмп идва, след като дирижабъл, изобразяващ го като бебе, прелетя над лондонския площад „Парламент“ по време на протестите срещу държавното посещение на тогавашния президент в Обединеното кралство през 2019 г.

Мнозинството от гласоподавателите обвиняват „крайната политическа реторика“ на някои политици и медийни фигури, че е допринесла за очевидния опит за покушение срещу Тръмп във Флорида миналия месец, сочи проучване на американската партньорска мрежа на Sky - NBC News.

Райън Рут не се е признал за виновен в опит за убийство на кандидата за президент на Републиканската партия, който оцеля след опит за убийство при отделен инцидент в Пенсилвания през юли.

Междувременно избраният от Тръмп за вицепрезидент Джей Ди Ванс ще се изправи лице в лице с кандидата на демократите Тим Уолц в телевизионен дебат в 21:00 ч. местно време.

