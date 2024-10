Каква е тайната на успеха на Доналд Тръмп

Д оналд Тръмп преобрази американския политически пейзаж.

Неговата забележителна, макар и често противоречива история е от магнат в сферата на недвижимите имоти до Белия дом.

Но през цялото това време той запазва силна подкрепа и превръща Републиканската партия в средство за провеждане на своята политика „Америка на първо място“.

Каква е тайната на неговия успех?

Личност

Тръмп е по-голям от живота и от политиката.

