Доналд Тръмп кацна в Швейцария

С амолетът на президента на САЩ Доналд Тръмп Еър Форс 1 се приземи на летището в Цюрих, Швейцария. Първото събитие в програмата на Тръмп за деня е прием с бизнес лидери, преди по-късно да произнесе реч пред Световния икономически форум.

След кацането Тръмп се отправи към хеликоптер, който ще го отведе в Давос.

След последните му шокиращи действия и изказвания, целия свят е затаил дъх в очакване на речта на американския държавен глава пред лидерите, събрали се на Световния икономически форум в Давос, в момент, в който трансатлантическите отношения висят на косъм.

В речите си от алпийския курорт във вторник, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, френският президент Еманюел Макрон и канадският премиер Марк Карни обрисуваха ярка картина на променящия се световен ред.

Европа е на път да разбере кой Доналд Тръмп се е втурнал към швейцарските Алпи. Дали ще бъде продължение на експлозивната персона в социалните медии - или по-помирителна фигура

Преди да отлети за Швейцария, президентът загатна, че има план за Гренландия, от който всички ще бъдат доволни, без да дава никакви подробности.

Трудно е да се види как може да реши толкова спретнато криза, създадена от самия него. Особено такава, в която той настоява, че абсолютно трябва да поеме територия, принадлежаща на член на ЕС и НАТО - за глобална сигурност - и в момент, когато Белият дом отказва да премахне заплахата от военна сила за постигане на тази цел.