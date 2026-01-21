Свят

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

Първото събитие в програмата на Тръмп за деня е прием с бизнес лидери, преди по-късно да произнесе реч пред Световния икономически форум

Обновена преди 1 час / 21 януари 2026, 13:49
Доналд Тръмп кацна в Швейцария
Еър Форс 1 кацна в Цюрих   
Източник: БТА/AP

С амолетът на президента на САЩ Доналд Тръмп Еър Форс 1 се приземи на летището в Цюрих, Швейцария. Първото събитие в програмата на Тръмп за деня е прием с бизнес лидери, преди по-късно да произнесе реч пред Световния икономически форум.

След кацането Тръмп се отправи към хеликоптер, който ще го отведе в Давос.

След последните му шокиращи действия и изказвания, целия свят е затаил дъх в очакване на речта на американския държавен глава пред лидерите, събрали се на Световния икономически форум в Давос, в момент, в който трансатлантическите отношения висят на косъм.

В речите си от алпийския курорт във вторник, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, френският президент Еманюел Макрон и канадският премиер Марк Карни обрисуваха ярка картина на променящия се световен ред.

Европа е на път да разбере кой Доналд Тръмп се е втурнал към швейцарските Алпи. Дали ще бъде продължение на експлозивната персона в социалните медии - или по-помирителна фигура

Преди да отлети за Швейцария, президентът загатна, че има план за Гренландия, от който всички ще бъдат доволни, без да дава никакви подробности.

Трудно е да се види как може да реши толкова спретнато криза, създадена от самия него. Особено такава, в която той настоява, че абсолютно трябва да поеме територия, принадлежаща на член на ЕС и НАТО - за глобална сигурност - и в момент, когато Белият дом отказва да премахне заплахата от военна сила за постигане на тази цел.

Източник: BBC    
Последвайте ни
Обрат по делото

Обрат по делото "Сияна": Вещото лице Станимир Карапетков се оттегля от процеса

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

"След 4 брутални години": Лена Бориславова няма да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

pariteni.bg
10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 3 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 4 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 7 часа
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Свят Преди 10 минути

"Не съм популярен при вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп", казва шефът на военния алианс НАТО, докато президентът на САЩ заплашва Гренландия

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Свят Преди 24 минути

Жената е е убила едната си дъщеря и е разболяла другото си дете и половинката му с отровено вино през ноември

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

България Преди 38 минути

По случая е образувано досъдебно производство

Правителството одобри кандидатите за европейски прокурор от България

Правителството одобри кандидатите за европейски прокурор от България

България Преди 43 минути

Националната процедура по подбор премина през два етапа

Защо Мъск заплашва да купи Ryanair

Защо Мъск заплашва да купи Ryanair

Свят Преди 1 час

Илон Мъск обмисля дали да купи Ryanair след скандал с шефа на авиокомпанията. Двамата си размениха сериозни обиди

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Любопитно Преди 1 час

Много от храните в този списък се считат за супер храни и имат ползи за здравето, които надхвърлят просто доброто настроение

Снимката е илюстративна

Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме

България Преди 1 час

Как работят оптичните четци, защо САЩ разчитат на тях и колко струва пренастройването на цялата изборна система?

Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

България Преди 1 час

То беше сключено с компаниите „ОМВ Офшор България“ и NewMed

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

България Преди 1 час

Основната цел на този законопроект е да защити интересите на осигурените лица, заяви Теменужка Петкова

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

България Преди 1 час

Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов

.

Холестеролът под лупа: какво трябва да знаем

Любопитно Преди 1 час

Слави Трифонов избухна: Гледате „юмрука на протеста“, а не виждате боклука

Слави Трифонов избухна: Гледате „юмрука на протеста“, а не виждате боклука

България Преди 1 час

Лидерът на ИТН атакува ПП-ДБ: Някои се изживяват като лидери на протеста, но софиянци се срещат с боклука на кмета

<p>Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони и ремонт на студентски общежития</p>

Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

България Преди 2 часа

Това съобщи на брифинг министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев

Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Кейти Пери и Джъстин Трюдо взривиха Давос

Любопитно Преди 2 часа

Кейти Пери и Джъстин Трюдо покориха Давос! Ръка за ръка, новата „властна двойка“ на света обяви края на познатата ни стабилност. Какво разказа бившият премиер за срещата им в Монреал и защо бившият съпруг на Кейти се подигра с избора ѝ?

Бела Хадид критикува Dolce & Gabbana заради "расизъм, сексизъм и фанатизъм"

Бела Хадид критикува Dolce & Gabbana заради "расизъм, сексизъм и фанатизъм"

Любопитно Преди 2 часа

„Шокирана съм, че хората все още подкрепят тази компания, това е срамно“, написа Хадид

<p>Насрочиха дата за делото в КС за оставката на Румен Радев</p>

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

България Преди 2 часа

Докладчик по него е съдия Павлина Панова

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Дейвид Бекъм след публичния разрив със сина си: Децата правят грешки

Edna.bg

Дженифър Лопес зарадва бездомник с дарение, той й праща въздушни целувки

Edna.bg

Почина френски халф, играл за Реал Мадрид и Барселона

Gong.bg

Разкъсаха брата на Джуд Белингам от критики

Gong.bg

Конституционният съд определи дата за делото за оставката на Румен Радев

Nova.bg

Тръмп покани Румен Радев да представлява България в Съвета за мир

Nova.bg