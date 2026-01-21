Свят

Новият „шериф“ в Давос: Как светът реагира на правилата на Тръмп

„Защо Европа просто не седне и не изчака Тръмп да се обърне към тях?“, попита министърът на финансите на САЩ Скот Бесент

21 януари 2026, 11:17
Доналд Тръмп   
Източник: БТА/AP

П редстои доста важен момент за света и за начина, по който светът се управлява. Американският президент Доналд Тръмп може да влезе в Давос като нов шериф със собствени нови правила за света, но има признаци, че голяма част от останалия свят вече е в готовност и е готов да се съпротивлява, пише Би Би Си (BBC).

Неговите постоянно заявявани планове за териториално разширение, особено през последните няколко дни, предизвикаха реакция сред повечето други западни страни. Лидерите на Франция и Канада се позоваха на нов колониализъм, наблягайки на необходимостта останалият свят да работи заедно.

Въпросът е докъде ще артикулира президентът новата стратегия за национална сигурност на САЩ, която шокира Европа, като похвали радикални опозиционни групи като средство за предотвратяване на това, което тя нарече заличаване на цивилизацията.

Неамериканските гласове тук усещат липса на апетит в Конгреса на САЩ за гренландска авантюра и известна плахост на пазарите.

Междувременно министърът на финансите на САЩ Скот Бесент призова Европа да не се паникьосва и да запази вярата си, но публиката тук и в останалата част на Европа ще има възможност да си направи собствена преценка този следобед.

„Защо Европа просто не седне и не изчака Тръмп да се обърне към тях?“, попита Бесент, който вече е в Давос преди пристигането на Тръмп. В реч на Световния икономически форум Бесент пита защо Европа не „седне и не изчака президента Тръмп да дойде“ и не изслуша аргументите му?

Скот Бесент беше попитан от репортер какво би се случило, ако Швейцария се сближи с Европейския съюз на фона на ескалиращото напрежение със САЩ. Той отговори, че би било „много разочароващо, ако Швейцария реши да се присъедини към ЕС“.

Относно Гренландия, той казва, че „няма да изпреварва“ президента, но че САЩ „молят съюзниците си да разберат, че Гренландия трябва да бъде част от Съединените щати“.

Относно „незначителния електрически проблем“, който е принудил самолета на Тръмп да се върне към авиобазата си в Мериленд, Бесент добавя, че не е виждал актуализирания график, но президентът на САЩ ще „закъснее с около три часа“.

От своя страна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че е настъпила промяна в международния ред, която „е не само сеизмична, но и постоянна. Сега живеем в свят, определен от сурова сила“, казва тя.

Фон дер Лайен казва, че е „наложително“ Европа да „ускори стремежа си към независимост“ и да получи „нови лостове за власт“. Визирайки ескалиращото напрежение с Тръмп заради стремежа му да придобие Гренландия, тя казва, че „заплахата от допълнителни мита по съображения за сигурност е просто погрешна“.

Тя добавя, че европейските лидери ще се срещнат в четвъртък, за да обсъдят отговора си на заплахата от мита на президента на САЩ. „Европа предпочита диалог и решения, но ние сме напълно готови да действаме, ако е необходимо, с единство, неотложност и решителност“.

Източник: BBC    
Доналд Тръмп Давос Гренландия Европа САЩ ЕС отношения нов колониализъм мита промяна в международния ред Световен икономически форум Урсула фон дер Лайен
