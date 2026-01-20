Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

В нимавайте, когато се плъзгате в личните съобщения на Доналд.

Склонността на американския президент да публикува скрийншотове от личните си разговори с президенти и министър-председатели, вместо стандартните, внимателно "дезинфекцирани" резюмета на такива контакти между лидери, дава необичайно дълбок поглед върху това как глобалните играчи се опитват да ухажват Тръмп.

Показателен е текстът, който Тръмп сподели рано във вторник от френския президент Еманюел Макрон. Текстът бе потвърден от Елисейският дворец като автентичен.

В него Макрон казва, че не разбира американската стратегия по отношение на Гренландия, която Тръмп заплашва да поеме под контрол за сметка на трансатлантическите отношения. Френският президент предлага също да организира среща на Г-7 в Париж, след като Тръмп напусне Давос, където присъства на тазгодишното издание на Световния икономически форум с участието на други ключови играчи "в периферията", включително руснаците. След това Макрон кани Тръмп на вечеря в Париж в четвъртък.

Бележката изглежда достатъчно директна, но апелът на Макрон към егото и амбицията на Тръмп говори за по-дълбок подтекст относно състоянието на геополитическия ред.

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

Приятелство

Какво каза

"Моят приятел"

Какво имаше предвид

Френският президент нарича Тръмп "свой приятел", както е правил и публично. И някои срещи между двамата наистина са преминавали добре.

Но отношенията им са променливи в най-добрия случай белязани от сблъсъци, груби ръкостискания и подмятания от страна на Тръмп по адрес на дипломатическите инициативи и енергийната политика на Макрон.

В понеделник вечерта американският президент не показа особена привързаност към Макрон, след като той отказа да се присъедини към водения от Вашингтон "Съвет за мир" за прехода в Газа.

"Е, никой не го иска, защото много скоро ще бъде извън властта", каза Тръмп пред репортери.

След това той заплаши да удари френските вина и шампанското с 200-процентни мита.

'We're shifting to a world without rules. Imperial ambitions are resurfacing.'



President Macron references "fundamentally unacceptable tariffs used as leverage against sovereignty' during his speech in Davos.



This comes after Trump shared a text between the two on his socials pic.twitter.com/6LxmWYZOjx — Sky News (@SkyNews) January 20, 2026

Сирия

Какво каза

"Напълно сме в синхрон по Сирия."

Какво имаше предвид

Сирия без съмнение е зона на съгласие за двамата. И двамата подкрепят бившия член на "Ал Кайда" Ахмед аш-Шараа като лидер на Сирия, въпреки продължаващите проблеми около помиряването на различните общности в страната.

Изтъкването на Сирия изглежда удобен начин да се прикрият множеството други разногласия между Тръмп и Макрон: подкрепата на Вашингтон за крайнодесни движения в Европа, желанието на френския президент за по-строга регулация на технологичните гиганти, войната Израел-Газа, климатичните промени и ролята на ООН.

Макрон контрира Тръмп: Гренландия не се продава

Иран

Какво каза

"Можем да направим велики неща по отношение на Иран."

Какво имаше предвид

Още една тема, по която Париж и Вашингтон имат съвпадение до известна степен.

Държавите от Г-7 заплашиха Иран със санкции, ако кървавото потушаване на протестите в Техеран продължи, а ЕС също обмисля допълнителни рестрикции.

Има обаче и сериозни различия. Франция не подкрепя бомбардировки над Иран, нещо, с което Тръмп е заплашвал.

Да не забравяме, че именно Париж помогна за изработването на ядрената сделка с Иран, от която Тръмп се оттегли по време на първия си мандат.

People are fundamentally misreading this text from Macron as subservient when he’s doing exactly what he should be doing.



Nobody understands what on earth has truly possessed Trump when it comes to Greenland, so he’s using his close relationship to try and figure it out with a… pic.twitter.com/uYYOD3qOLA — Julien Hoez (@JulienHoez) January 20, 2026

Гренландия

Какво каза

"Не разбирам какво правиш с Гренландия."

Какво имаше предвид

Тук Макрон използва най-евфемистичния си език в директния разговор с Тръмп по темата, която в момента разтърсва световния ред.

Франция публично реагира много по-остро на заплахите на американския президент да налага мита на европейски съюзници, които не подкрепят амбициите му за Гренландия. Макрон настоява ЕС да задейства Антипринудителният инструмент (Anti-Coercion Instrument – ACI) - т.нар. търговска "базука", докато други лидери, като германския канцлер Фридрих Мерц, искат първо да се даде шанс на дипломацията.

Франция вече е изпратила малък контингент войници в Гренландия и планира разполагане на сухопътни, морски и въздушни сили, макар подробностите да остават неясни.

Старата любов ръжда не хваща: Дипломатическите отношения между Макрон и Тръмп

Срещи на върха

Какво каза

"Мога да организирам среща на Г-7 в Париж в четвъртък следобед след Давос."

Какво имаше предвид

Времето е всичко.

Ако Макрон е изпратил съобщението в понеделник, както казва високопоставен френски служител пред POLITICO , той е предложил среща, която директно съвпада с извънредна среща на лидерите на ЕС в Брюксел в четвъртък вечерта, което може да създаде усещане за разединение в блока.

Поканата на Макрон подчертава и въпроса накъде да се върви, когато трансатлантическите отношения попаднат в криза.

ЕС е основният формат за отговор на заплахите на Тръмп с мита, но в него не участва Обединеното кралство, което играе ключова роля по гаранциите за сигурност за Украйна и разговорите за сигурността на Гренландия.

Франция вероятно предлага формата Г-7, тъй като държи ротационното председателство на групата и тя включва важни арктически играчи като Великобритания и Канада.

НАТО по принцип е предпочитаният форум за обсъждане на европейската отбрана и сигурност. Но Алиансът не е създаден, за да се справя със ситуация, в която един член заплашва друг.

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Други лидери

Какво каза

"Мога да поканя украинците, датчаните, сирийците и руснаците в периферията."

Какво имаше предвид

Очевидната готовност на Макрон да покани руснаците на среща на Г-7 в Париж редом с украинците и датчаните вероятно ще предизвика тревога сред европейците.

Френският президент неведнъж е казвал, че европейците трябва да подновят диалога с руския президент Владимир Путин на фона на мирните разговори между САЩ, Украйна и Русия. Но Европа остава разделена кой трябва да води тези преговори и дали да се създаде пост на специален европейски пратеник, докато бомбардировките на Москва над Украйна продължават без прекъсване.

Поканата към руснаците, дори "в периферията" на среща на Г-7 в Париж, може да се тълкува като реабилитация на Москва, преди Путин да е дал какъвто и да е знак, че приема сериозно мирните преговори. Това е рисков ход.

Trump shares private messages from Macron and NATO chief, highlighting Middle East alignment, G7 plans, and confusion over Greenland.https://t.co/BexEzB3vNj pic.twitter.com/ARbfF6DNpC — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) January 20, 2026

Вечеря

Какво каза

"Нека вечеряме заедно в Париж в четвъртък, преди да се върнеш в САЩ."

Какво имаше предвид

Добрата вечеря в Париж може да е път към сърцето на Тръмп. Европейците са забелязали, че помпозността и церемониите поставят американския президент в добро настроение.

Срещата на върха на НАТО в Хага миналата година бе смятана за успешен пример за "укротяване" на Тръмп чрез ласкателство и общуване с кралски особи.

Макрон също е развил усет към т.нар. "вечерна дипломация", като неколкократно е канил унгарския премиер Виктор Орбан на вечери в Париж в опит да изглади различията. Резултатите обаче са смесени.