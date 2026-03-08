България

Още българи се завръщат от пламъците на Близкия изток

На Терминал 2 малко преди 10 ч. днес се очаква да пристигне полет от Дубай

8 март 2026, 10:02
Още българи се завръщат от пламъците на Близкия изток
Източник: БГНЕС

П родължава евакуацията на български граждани, блокирани в страни Близкия изток заради военните действия. На Терминал 2 малко преди 10 ч. днес се очаква да пристигне полет от Дубай.

Тази нощ по данни от сайта на летище „Васил Левски“ в София в 2:35 часа е кацнал друг самолет от Дубай, но все още няма подробна информация.

Българската авиокомпания „Гъливеър“ ще изпълни чартърен полет от Малдивите. Самолет с 326 места ще излети днес в 21 ч. местно време от летището в Мале и се очаква да кацне у нас рано сутринта на 9-ти март.

Усилията на Кризисния щаб на външното ни министерство в момента се съсредоточават върху евакуирането на наши сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн.

Задействан е план по извеждането им в три лъча през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд. Протича и организацията по осъществяване на специален полет от саудитската столица.

От МВнР препоръчаха да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан. Намиращите се там български граждани се призовават да напуснат страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности.

Източник: БНР    

VW опипва почвата за производството на военна техника в излишен завод

VW опипва почвата за производството на военна техника в излишен завод

