"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

В енецуелският министър на отбраната обвини Съединените щати, че са използвали страната като "оръжейна лаборатория" по време на отвличането на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес на 3 януари.

Владимир Падрино Лопес заяви миналата седмица, че САЩ са използвали Венецуела като тестова площадка за "развити военни технологии", които разчитат на изкуствен интелект и оръжия, които никога преди това не са използвани, според венецуелския вестник El Universal.

В неделя президентът Тръмп каза пред New York Post, че американските сили действително са използвали оръжие, което той нарича "дискомбобулатор".

"Не ми е позволено да говоря за него", добави той, като уточни, че оръжието "направило така, че оборудването не работи" по време на операцията.

Подробности за американската военна мисия за отвличане на Мадуро не са публикувани, но е известно, че САЩ са използвали оръжия за дезориентация на войници и охрана или за деактивиране на оборудване и инфраструктура в миналото.

Какво каза венецуелският министър на отбраната?

На 16 януари Падрино Лопес заяви, че 47 венецуелски войници са загинали по време на американската атака срещу Каракас. Тридесет и двама кубински войници, някои от тях охраняващи Мадуро, също са били убити.

След това миналата седмица той отправи обвиненият за "оръжейна лаборатория" и беше цитиран от El Universal: "Президентът на САЩ призна, че са използвали оръжия, които никога не са използвани на бойното поле, оръжия, които никой в света не притежава. Те използваха тази технология срещу венецуелския народ на 3 януари 2026 г."

Той очевидно се позовава на интервю на Тръмп за американския новинарски канал NewsNation, в което президентът каза, че е използвано "сонично оръжие".

Какво каза Тръмп за "тайните оръжия" на САЩ?

Дни след отвличането на Мадуро прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит препубликува коментари, които изглежда са публикувани в X от венецуелски охранител. Той твърдял, че САЩ са "стартирали нещо" по време на операцията, което "беше като много интензивна звукова вълна".

"Изведнъж се почувствах, сякаш главата ми избухва отвътре", написал охранителят. "Всички започнахме да кървим от носа. Някои повръщаха кръв. Паднахме на земята, неспособни да се движим."

Al Jazeera не е успял да потвърди това съобщение.

В интервюто си за NewsNation миналата седмица Тръмп каза, че "соничното оръжие" е било използвано срещу кубинските охранители на Мадуро в силно укрепена зона.

"Никой друг не го притежава. И имаме оръжия, за които никой не знае", каза Тръмп. "И казвам, вероятно е най-добре да не говорим за тях, но имаме невероятни оръжия. Това беше невероятна атака. Не забравяйте, че къщата беше в средата на крепост и военна база."

След това, в неделя, Тръмп каза пред New York Post, че САЩ са използвали оръжие, предназначено да деактивира отбранителното оборудване:

"Дискомбобулаторът", каза той. "Не ми е позволено да говоря за него."

Какви "сонични" или други дезактивиращи оръжия е известно, че САЩ използват?

Най-известните "сонични" системи, използвани от САЩ, са насочени акустични устройства за гласово подаване и предупреждение, особено базовото акустично устройство (LRAD), обясни военният и политически анализатор от Брюксел Елайджа Магние пред Al Jazeera.

"Това не са традиционни оръжия. Те са мощни, насочени звукови проектори, използвани за спиране на кораби, защита на бази, охрана на конвои, контрол на КПП и понякога за контрол на тълпи", каза той.

Основната цел на тези устройства е да контролират поведението чрез гласови команди на големи разстояния с висок обем. Те могат да причинят дискомфорт и са проектирани да принудят хората или да се подчинят на командите, или да напуснат зоната.

"LRAD са използвани на кораби за предотвратяване на пиратство, за сигурност в пристанища и от правоприлагащи органи", обясни Магние. "При високи мощности тези устройства могат да причинят болка, замайване, гадене или увреждане на слуха, което прави употребата им чувствителна и подложена на наблюдение."

LRAD обаче не са предназначени за деактивиране на електроника или комуникационни мрежи.

Друго оръжие за дезориентация е системата за активна защита (ADS), която често погрешно се нарича "сонично" оръжие, но не използва звук.

"Тя използва енергия в милиметрови вълни, за да създаде силно усещане за нагряване по кожата, което кара хората да се отдръпнат", каза Магние. "ADS беше изпратена в Афганистан през 2010 г., но беше изтеглена без да се използва в бойни действия. Както LRAD, ADS е предназначена да влияе на хора, а не на машини."

Как САЩ деактивират системи и оборудване?

Магние посочва, че американската армия използва няколко вида "некинетични" и "предкинетични" инструменти:

Електронна война (EW) – заглушаване на радари, блокиране на комуникации, подвеждане на GPS и сензори. Кибер-физически операции – саботаж на мрежи и индустриални контролни системи (пример: Stuxnet, 2009 г.). Противоелектронни, оръжия с насочена енергия – мощни микровълнови системи за деактивиране на електроника (CHAMP). Графитови или въглеродни боеприпаси – могат да съединят електрически мрежи и да причинят големи прекъсвания на тока.

"Основната стратегия остава същата: първо се свалят електричеството, комуникациите, сензорите и координацията, след което започват физическите атаки", каза Магние.

Какво означава Тръмп с "дискомбобулатор"?

Няма проверена дефиниция за конкретен "дискомбобулатор".

"Термините не са технически и изглежда се използват като политически етикети за съществуващи инструменти", каза Магние.

"Най-разумното обяснение е, че този термин се отнася до група известни некенетични средства, а не до ново устройство."

Те могат да включват:

Кибер-дезорганизация на командни мрежи Насочени удари по антени, ретранслатори и сензорни възли Локално спиране на електроподаването

За наблюдателите на терен това би изглеждало като системи, които внезапно "не работят". Изключително малко вероятно е "соничното устройство" да е отговорно за това, подчерта Магние.

"Съобщава се, че руските противовъздушни системи във Венецуела не са функционирали, което може да означава, че не са били добре интегрирани или готови. Това може да се дължи на електронна война, кибератаки или лоша експлоатация, без да е необходима научно-фантастична версия", каза той.

Сонично оръжие може да е повлияло на войниците и охраната. Ако хората са имали физически симптоми по време на рейда в Каракас, това не означава, че се е използвало ново "сонично оръжие".

"Тези ефекти могат да произлязат от взривно налягане, флаш-бенг устройства или други често използвани средства за дезориентация. Няма публични доказателства за нов тип оръжие", заключи Магние.