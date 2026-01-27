Свят

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

​Президентът на САЩ Доналд Тръмп споменава "тайното оръжие", което описва като "дискомбобулатор", но какво точно има предвид?

27 януари 2026, 14:50
Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур
Москва постави условие за мир: Украйна да се изтегли от Донбас, САЩ притискат Зеленски

Москва постави условие за мир: Украйна да се изтегли от Донбас, САЩ притискат Зеленски
Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ
Ескалация: Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети по посока на Японско море

Ескалация: Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети по посока на Японско море
Зимна буря парализира САЩ: 30 жертви, стотици хиляди без ток

Зимна буря парализира САЩ: 30 жертви, стотици хиляди без ток
След почти две десетилетия преговори: ЕС и Индия сключиха историческо споразумение

След почти две десетилетия преговори: ЕС и Индия сключиха историческо споразумение
Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

В енецуелският министър на отбраната обвини Съединените щати, че са използвали страната като "оръжейна лаборатория" по време на отвличането на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес на 3 януари.

Владимир Падрино Лопес заяви миналата седмица, че САЩ са използвали Венецуела като тестова площадка за "развити военни технологии", които разчитат на изкуствен интелект и оръжия, които никога преди това не са използвани, според венецуелския вестник El Universal.

В неделя президентът Тръмп каза пред New York Post, че американските сили действително са използвали оръжие, което той нарича "дискомбобулатор".

"Не ми е позволено да говоря за него", добави той, като уточни, че оръжието "направило така, че оборудването не работи" по време на операцията.

Подробности за американската военна мисия за отвличане на Мадуро не са публикувани, но е известно, че САЩ са използвали оръжия за дезориентация на войници и охрана или за деактивиране на оборудване и инфраструктура в миналото.

  • Какво каза венецуелският министър на отбраната?

На 16 януари Падрино Лопес заяви, че 47 венецуелски войници са загинали по време на американската атака срещу Каракас. Тридесет и двама кубински войници, някои от тях охраняващи Мадуро, също са били убити.

След това миналата седмица той отправи обвиненият за "оръжейна лаборатория" и беше цитиран от El Universal: "Президентът на САЩ призна, че са използвали оръжия, които никога не са използвани на бойното поле, оръжия, които никой в света не притежава. Те използваха тази технология срещу венецуелския народ на 3 януари 2026 г."

Той очевидно се позовава на интервю на Тръмп за американския новинарски канал NewsNation, в което президентът каза, че е използвано "сонично оръжие".

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
8 снимки
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
  • Какво каза Тръмп за "тайните оръжия" на САЩ?

Дни след отвличането на Мадуро прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит препубликува коментари, които изглежда са публикувани в X от венецуелски охранител. Той твърдял, че САЩ са "стартирали нещо" по време на операцията, което "беше като много интензивна звукова вълна".

"Изведнъж се почувствах, сякаш главата ми избухва отвътре", написал охранителят. "Всички започнахме да кървим от носа. Някои повръщаха кръв. Паднахме на земята, неспособни да се движим."

Al Jazeera не е успял да потвърди това съобщение.

В интервюто си за NewsNation миналата седмица Тръмп каза, че "соничното оръжие" е било използвано срещу кубинските охранители на Мадуро в силно укрепена зона.

"Никой друг не го притежава. И имаме оръжия, за които никой не знае", каза Тръмп. "И казвам, вероятно е най-добре да не говорим за тях, но имаме невероятни оръжия. Това беше невероятна атака. Не забравяйте, че къщата беше в средата на крепост и военна база."

След това, в неделя, Тръмп каза пред New York Post, че САЩ са използвали оръжие, предназначено да деактивира отбранителното оборудване:

"Дискомбобулаторът", каза той. "Не ми е позволено да говоря за него."

Американският президент говори за тайното оръжие, използвано при ареста на Мадуро

  • Какви "сонични" или други дезактивиращи оръжия е известно, че САЩ използват?

Най-известните "сонични" системи, използвани от САЩ, са насочени акустични устройства за гласово подаване и предупреждение, особено базовото акустично устройство (LRAD), обясни военният и политически анализатор от Брюксел Елайджа Магние пред Al Jazeera.

"Това не са традиционни оръжия. Те са мощни, насочени звукови проектори, използвани за спиране на кораби, защита на бази, охрана на конвои, контрол на КПП и понякога за контрол на тълпи", каза той.

Основната цел на тези устройства е да контролират поведението чрез гласови команди на големи разстояния с висок обем. Те могат да причинят дискомфорт и са проектирани да принудят хората или да се подчинят на командите, или да напуснат зоната.

"LRAD са използвани на кораби за предотвратяване на пиратство, за сигурност в пристанища и от правоприлагащи органи", обясни Магние. "При високи мощности тези устройства могат да причинят болка, замайване, гадене или увреждане на слуха, което прави употребата им чувствителна и подложена на наблюдение."

LRAD обаче не са предназначени за деактивиране на електроника или комуникационни мрежи.

Друго оръжие за дезориентация е системата за активна защита (ADS), която често погрешно се нарича "сонично" оръжие, но не използва звук.

"Тя използва енергия в милиметрови вълни, за да създаде силно усещане за нагряване по кожата, което кара хората да се отдръпнат", каза Магние. "ADS беше изпратена в Афганистан през 2010 г., но беше изтеглена без да се използва в бойни действия. Както LRAD, ADS е предназначена да влияе на хора, а не на машини."

Вижте в нашата галерия: Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
5 снимки
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
  • Как САЩ деактивират системи и оборудване?

Магние посочва, че американската армия използва няколко вида "некинетични" и "предкинетични" инструменти:

  1. Електронна война (EW) – заглушаване на радари, блокиране на комуникации, подвеждане на GPS и сензори.
  2. Кибер-физически операции – саботаж на мрежи и индустриални контролни системи (пример: Stuxnet, 2009 г.).
  3. Противоелектронни, оръжия с насочена енергия – мощни микровълнови системи за деактивиране на електроника (CHAMP).
  4. Графитови или въглеродни боеприпаси – могат да съединят електрически мрежи и да причинят големи прекъсвания на тока.

"Основната стратегия остава същата: първо се свалят електричеството, комуникациите, сензорите и координацията, след което започват физическите атаки", каза Магние.

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

  • Какво означава Тръмп с "дискомбобулатор"?

Няма проверена дефиниция за конкретен "дискомбобулатор".

"Термините не са технически и изглежда се използват като политически етикети за съществуващи инструменти", каза Магние.

"Най-разумното обяснение е, че този термин се отнася до група известни некенетични средства, а не до ново устройство."

Те могат да включват:

  1. Кибер-дезорганизация на командни мрежи
  2. Насочени удари по антени, ретранслатори и сензорни възли
  3. Локално спиране на електроподаването

За наблюдателите на терен това би изглеждало като системи, които внезапно "не работят". Изключително малко вероятно е "соничното устройство" да е отговорно за това, подчерта Магние.

"Съобщава се, че руските противовъздушни системи във Венецуела не са функционирали, което може да означава, че не са били добре интегрирани или готови. Това може да се дължи на електронна война, кибератаки или лоша експлоатация, без да е необходима научно-фантастична версия", каза той.

Сонично оръжие може да е повлияло на войниците и охраната. Ако хората са имали физически симптоми по време на рейда в Каракас, това не означава, че се е използвало ново "сонично оръжие".

"Тези ефекти могат да произлязат от взривно налягане, флаш-бенг устройства или други често използвани средства за дезориентация. Няма публични доказателства за нов тип оръжие", заключи Магние.

Източник: Al Jazeera    
Дискомбобулатор Тайно оръжие Сонично оръжие Отвличане на Мадуро САЩ Венецуела Доналд Тръмп Военни технологии Електронна война Оръжия за дезориентация
Последвайте ни

По темата

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

pariteni.bg
10-те най-скъпи породи кучета в света

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

България Преди 22 минути

Двете инфлуенсърки – 30-годишна италианка и 46-годишна българка, са укрили общо 800 000 евро

Унгария и Словакия ще се борят за руския газ в съда на ЕС

Унгария и Словакия ще се борят за руския газ в съда на ЕС

Свят Преди 42 минути

Унгария и Словакия разчитат в голяма степен на руски енергийни доставки

Снимката е илюстративна

Сексът, който ги уби: Как съвременните хора заличиха неандерталците

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване разкрива, че неандерталците може да не са изчезнали заради климата или войни, а просто да са били генетично „погълнати“ от нас. Сексът между видовете довел до пълно разреждане на ДНК-то им, докато родът им не се стопил в нашия

Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

България Преди 1 час

Това, което разказа тогавашен служител на ГДНП е, че по тази преписка се е работило дълго време

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

България Преди 1 час

За периода от 20 до 26 януари са регистрирани 151 случая

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

България Преди 1 час

"По-добре е да се седне и да се разговоря с институциите, в случая това са европейските институции", отбеляза той

Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото

Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото

България Преди 2 часа

Разпространяват се фалшиви имейли и SMS-и, в които се твърди, че има дублиране на плащания или неправомерно задържани суми по банкови сметки

Старт на делото за катастрофата, при която 19-годишен шофьор помете трима

Старт на делото за катастрофата, при която 19-годишен шофьор помете трима

България Преди 2 часа

Защитникът на подсъдимия настоя за съкратено съдебно следствие

Тейана Тейлър взриви Париж: По прозрачна дантела и диамантена корона

Тейана Тейлър взриви Париж: По прозрачна дантела и диамантена корона

Любопитно Преди 2 часа

Тейана прикова погледите на Седмицата на модата в Париж с провокативен тоалет и тиара. Аксесоарът е прецизна възстановка на бижутата, откраднати при скорошния дързък обир в Лувъра, превръщайки се в най-обсъждания детайл от шоуто на Schiaparelli

Задържаха внука на Цветелин Кънчев

Задържаха внука на Цветелин Кънчев

България Преди 2 часа

15-годишният младеж е арестуван заради грабеж на дамски чанти

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

България Преди 3 часа

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрута

Лорън Санчес и Джеф Безос

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Любопитно Преди 3 часа

Неловък момент в Париж: 56-годишната Лорън Санчес за малко не падна пред обективите, след като токчето ѝ се заклещи на входа на дефилето на Dior. Въпреки инцидента, съпругата на Джеф Безос запази самообладание и показа зашеметяващ стил в синьо

,

Бела Хадид отново е сама! Супермоделът се раздели с каубоя Адан Бануелос

Любопитно Преди 3 часа

Хадид и Бануелос започнаха да се срещат през октомври 2023 г.

На официално събитие беше дадено началото на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

На официално събитие беше дадено началото на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Любопитно Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Дърво падна върху движещ се влак в Гърция, машинистът е ранен

Свят Преди 3 часа

Той е пътувал по линията Пиргос – Катаколо

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Любопитно Преди 3 часа

Февруари 2026 г. носи съдбовни обрати. Слънчево затъмнение на 17-и и ретрограден Меркурий преобръщат живота на мнозина. Очакват ни радикални промени в кариерата, нови финансови шансове и неочаквана любов. Вижте какво са подготвили звездите за всяка зодия!

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg
1

Как подхранват дивеча в суровата родопска зима

sinoptik.bg

Три храни, които Чарлз III е забранил категорично в двореца

Edna.bg

Почина легендарният китарист Личо Стоунса

Edna.bg

Левски от самолета на тренировка, Сангаре се готви здраво

Gong.bg

Националният отбор на България се готви за мача с Белгия в Пловдив

Gong.bg

С кого и кога продължават консултациите за служебно правителство

Nova.bg

И след консултациите при президента: Председателят на НС отказа да бъде служебен премиер

Nova.bg