Свят

Американският президент говори за тайното оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Запитан дали ударите могат да бъдат в Централна Америка или Мексико, Тръмп отговори: „Могат да бъдат навсякъде“

26 януари 2026, 07:24
Американският президент говори за тайното оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро
Източник: Getty Images

А мериканският президент Доналд Тръмп каза, че САЩ са използвали секретно оръжие, наречено „Дискомбобулатор“, за да неутрализират венецуелското оборудване при операцията по залавянето на президента Николас Мадуро, съобщи Асошиейтед прес.

В интервю за „Ню Йорк Пост“ в петък Тръмп поднови и заплахата си да извърши военни удари срещу наркокартели, включително в Мексико.

В коментар на съобщения, че САЩ са използвали във Венецуела оръжия с енергийни импулси, Тръмп каза: „Дискомбобулатор. Нямам право да говоря за това“.

Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени

Той все пак уточни, че оръжието е накарало венецуелското въоръжение да „не работи“. „Те никога не успяха да изстрелят ракетите си. Имаха руски и китайски ракети и те никога не излетяха. Ние влязохме, те натиснаха копчетата и нищо не проработи.“

По-рано Тръмп е казвал, че при операцията срещу резиденцията на Мадуро САЩ са изключили почти цялото осветление на Каракас, без обаче да уточни как са го постигнали.

Американският президент също така даде да се разбере, че САЩ ще продължат военните си удари и могат да ги разширят от Южна Америка към Северна Америка в рамките на действията срещу наркокартелите.

Запитан дали ударите могат да бъдат в Централна Америка или Мексико, Тръмп отговори: „Могат да бъдат навсякъде“.

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Той каза, че все още се опитва да реши къде да окачи Нобеловата награда за мир на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо. Мачадо даде на Тръмп медала си на среща във Вашингтон в средата на месеца, след като американският президент не скри раздразнението си, че не беше удостоен с нея.

Тръмп съобщи още, че сделката, която е сключил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за арктическата сигурност, ще даде на САЩ собствеността на земята, на която са разположени американските бази.

Асошиейтед прес припомня, че лидерите Дания и на Гренландия заявиха, че суверенитетът на острова не подлежи на преговори, а говорител на НАТО каза, че Рюте не е предлагал на Тръмп никакъв „компромис със суверенитета“.

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
8 снимки
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Източник: БТА, Петър Къдрев    
Доналд Тръмп секретно оръжие Дискомбобулатор Венецуела Николас Мадуро наркокартели военни удари арктическа сигурност НАТО Нобелова награда за мир
Последвайте ни

По темата

Времето в понеделник: Оранжев и жълт код за значителни валежи, има опасност и от поледици

Времето в понеделник: Оранжев и жълт код за значителни валежи, има опасност и от поледици

Депутат от партията на Зеленски катастрофира фатално, след като навлезе в насрещното платно

Депутат от партията на Зеленски катастрофира фатално, след като навлезе в насрещното платно

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

Учени разкриха кога настъпва пикът на сексуалното желание при мъжете

Учени разкриха кога настъпва пикът на сексуалното желание при мъжете

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 9 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 9 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 11 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина</p>

Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина на 73-годишна възраст

Свят Преди 4 минути

Той е починал, след като му е оказана спешна медицинска помощ заради инфаркт

Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

Свят Преди 11 минути

Тройната трагедия породи дебати в Италия за недостатъчната превенция срещу насилието над жени, извършвано в домашна среда

Израел търси последния си заложник в Газа

Израел търси последния си заложник в Газа

Свят Преди 1 час

Връщането на заложника Ран Гвили е смятано за последната пречка пред отварянето на граничния пункт Рафах между ивицата Газа и Египет

<p>Леден капан: Спират търсенето на моряк, паднал от танкер&nbsp;в Северно море</p>

Прекратиха издирването на изчезнал моряк в Северно море

Свят Преди 1 час

Двайсет и девет годишният моряк е бил видян за последно на борда на кораба “Сонга Пърл“

.

6 здравословни и вкусни начина да ядете цвекло

Любопитно Преди 1 час

Цвеклото е не само здравословен, но и невероятно универсален зеленчук

Новият хит сред звездите - норвежката тренировка 4×4

Новият хит сред звездите - норвежката тренировка 4×4

Любопитно Преди 1 час

Норвежката тренировка 4×4 традиционно се използва от спортисти

Изненада: Месото може да помогне, да живеем до 100 години

Изненада: Месото може да помогне, да живеем до 100 години

Любопитно Преди 1 час

Диетите за дълъг живот често залагат на растителното хранене, но изследване в Китай свързва консумацията на месо с по-висока продължителност на живота

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Свят Преди 9 часа

Граничните пунктове, на които ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства, са „Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ (на границата с България), „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ (на границата с Гърция), „Кяфасан“ и „Блато“ (на границата с Албания) и „Блаце“ (на границата с Косово)

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

Любопитно Преди 10 часа

Меган Маркъл и принц Хари се появиха на „Сънданс“ за премиерата на документалния филм „Кралици на бисквитките“, където Меган разкри любимата си бисквитка от скаутските години и говори за силата, порастването и лидерството на момичетата

Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от народа на Беларус

Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от народа на Беларус

Свят Преди 10 часа

Той добави, че Беларус е имал възможност да промени това, визирайки мирните протести през 2020 година

Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група

Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група

България Преди 10 часа

Антон Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

България Преди 12 часа

Загиналите са пътували в лек автомобил с бургаска регистрация

Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени

Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени

Свят Преди 12 часа

Наричайки бурите „исторически“, президентът Доналд Тръмп одобри обявяване на извънредно положение на федерално ниво в няколко щата

Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Свят Преди 13 часа

Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

България Преди 13 часа

Сигнал за инцидента е подаден около 17:00 часа

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

България Преди 13 часа

Автобусът пътувал за турския град Измир

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 26 януари, понеделник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 26–1 февруари

Edna.bg

Най-успешният африкански клуб пожела нападател на Левски

Gong.bg

Australian Open ще има нов шампион! Пегула детронира Кийс още на 1/8-финалите

Gong.bg

„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград

Nova.bg

Дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Nova.bg