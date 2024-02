"Дяволското злато": Защо хората рискуват живота си за него (СНИМКИ/ВИДЕО)

В източната част на остров Ява, Индонезия, се намира вулканът Кава Иджен, който през последните години се превърна в гореща туристическа точка. Причината е, че през нощта по тъмните му склонове се появяват странни сини светлини. Тези призрачни бледи огньове се дължат на големите количества серни отлагания на повърхността на вулкана. Когато високите температури от вътрешността на вулкана нагряват тези серни отлагания, те се разпалват в сини пламъци. Но колкото и впечатляващи и загадъчни да са тези прояви, те крият един по-тъмен аспект на този вулкан, свързан с хората, които черпят от ресурсите му. Редица миньори работят в опасни и рискови условия, за да се доберат до сярата или това, което наричат "дяволско злато".

Сярата е важен природен ресурс и хората са били очаровани от нея в продължение на векове. Днес тя се използва в редица продукти и индустрии по целия свят. Използваме я в захарта, запалките и батериите, но различните съединения на сярата са неразделна част и от химикалите за производство на торове и лекарства. Тя е също така е основна съставка на каучуковите изделия, фойерверките, а също се използва и в оръжейното производство. В сравнение с други работни места на острова, добивът на сяра е доста добре платен, което го прави привлекателна дейност за работниците.

Това обаче е и много опасна работа, не само че е физически трудна, често изискваща трудоемки усилия за добив, но е и изключително токсична за работниците.

Серният газ се извлича чрез метални тръби, които го изпускат от вътрешността на вулкана. След като излезе на повърхността, газът се сгъстява в течност и при охлаждането се втвърдява в жълти плочи, които след това се разбиват на части и се поставят в плетени кошове. След това тези кошници се пренасят обратно по стената на кратера.

Всеки, който е работил тежък труд, знае, че пренасянето на подобни тежки товари отново и отново може да има сериозни последици за здравето, но в този случай миньорите обикновено пренасят товари, които са по-тежки от тях (около 68 между 200 килограма). По този начин изтощителното и несигурно пътуване обратно към кратера е свързано с болезнени последствия, които дават на повечето работници средна продължителност на живота, която рядко надвишава 50 години, както водят и до травми на гръбначния стълб.

Към предизвикателствата при пренасянето на тези жълти скали се прибавя и фактът, че въздухът в подножието на кратера е изпълнен и с токсични изпарения от серен диоксид. В повечето случаи миньорите работят без подходяща защита, така че вдишват този газ, който изгаря белите им дробове и кара очите им постоянно да сълзят. В достатъчно високи концентрации серният диоксид може да доведе до дихателни проблеми и дори до остър белодробен оток.

