Кървенето на Земята: Лава сред замръзнал пейзаж е част от невероятно сателитно изображение

П урпурна лава кървеше на масивни сълзи през земната повърхност по време на последното вулканично изригване на полуостров Рейкянес в Исландия, разкри драматично ново сателитно изображение.

Изображението, направено от спътника SENTINEL-2 на Европейския съюз Copernicus седем часа след появата на пукнатината от 3 километра, показва потоци лава, протичащи на 4,5 километра на запад от мястото на изригване, както и огромен стълб от изригване, простиращ се на юг от полуострова в Атлантическия океан. „Димният стълб и потокът от лава могат ясно да се видят близо до град Гриндавик“, се казва в изявление на екипа на Коперник.

Lava bleeds from Iceland volcano into the frozen landscape in incredible satellite image https://t.co/2qkei5jBoi