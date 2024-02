Странна магнитна „аномалия“ е открита на нови карти на езерото Роторуа

У чените вече са картографирали напълно легендарно езеро в Нова Зеландия, което някога е било важна част от известната любовна история на маори. Техният анализ разкрива невиждани досега подробности за дълбоките хидротермални системи, скрити под неговата обезоръжаващо спокойна повърхност.

Мирна вода и изпълнени с насилие истории

Езерото Роторуа (Te Rotorua nui ā Kahumatamomoe на маорски) е специално място. Това е второто по големина езеро на Северния остров на Нова Зеландия и е образувано от яростните експлозии на сега спящ древен вулкан. Преди около 200 000 години този вулкан претърпял масивно изригване, което причинило срутването на подлежащата му магмена камера, създавайки голяма калдера с ширина 16 километра. След това, преди около 65 000 години, кратерът се напълнил с вода и се образувало езерото Роторуа, което е на сегашното си ниво през последните 22 000 години.

Weird Magnetic "Anomaly" Identified On New Maps Of Lake Rotorua For the First Timehttps://t.co/OUvt9YX6FC