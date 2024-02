Исландски вулкан изригна за втори път тази година

В улкан в Югозападна Исландия изригна днес за втори път тази година, предаде Ройтерс, като се позова на държавната телевизия (РУВ) и други местни медии. Агенцията пояснява, че това е общо шестото вулканично изригване на полуостров Рейкянес от 2021 година насам.

A volcano erupted in southwest Iceland for the second time this year, the country's meteorological office said, making it the sixth outbreak on the Reykjanes peninsula since 2021 https://t.co/1c3RQiHHA3