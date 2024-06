Диагностицираха жена с рядко заболяване, което я кара да изглежда пияна

Ж ена на 50 години, която седем пъти посещава болница с неясен говор и силна умора и е изписвана с диагноза „пияна“, въпреки че твърди, че не е пила, е имала рядко заболяване, което само ѝ дава вид на употребила алкохол, съобщава АП.

При това състояние, наречено „синдром на автоферментация“, гъбички в червата произвеждат алкохол, без човек изобщо да е пил.

Изследователите твърдят, че информираността за този синдром, който има социални, правни и медицински последици, е от съществено значение за правилното диагностициране и лечение.

В продължение на две години жената посещава спешното отделение с оплаквания от силна сънливост през деня и неясен говор.

Преди това тя е преминала няколко антибиотични курса за повтарящи се инфекции на пикочните пътища, заедно с инхибитор на протонната помпа за намаляване на количеството киселина в стомаха.

Медицински феномен: Мъж произвежда алкохол в стомаха си

Въпреки че не е пила, тя е имала повишени нива на алкохол в кръвта и мирис в дъха.

След всяко посещение в болницата жената е изписвана с диагноза „алкохолна интоксикация“, въпреки твърденията ѝ, че не е употребявала алкохол, което е потвърдено и от семейството ѝ.

Do you know about "auto-brewery syndrome?"



Due to excessive fungal growth in the gut, patients can become intoxicated just by eating carbohydrates! Their intestine ferments food into alcohol, quite literally brewing alcohol in the body. pic.twitter.com/UGTd2Cl0fe