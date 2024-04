Лара Крофт победи Супер Марио за най-емблематичен герой от видеоигри

Л ара Крофт победи Марио и Соник, за да бъде обявена за най-емблематичния герой във видеоигрите, съобщиха от Sky News.

Звездата от поредицата на филма "Tomb Raider" се класира на първо място в анкета на Bafta, проведена сред повече от 4000 геймъри от цял свят.

Крофт изпреварва легендарния Марио на Nintendo на второ място, а Агент 47 от поредицата Hitman е трети.

