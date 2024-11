Десетки снаряда бяха изстреляни от Ливан към Израел

И зраелските военни съобщиха, че около 40 снаряда са били изстреляни от Ливан към Централен и Северен Израел, а първите спасители съобщиха, че четирима души са били леко ранени от шрапнели.

„След сирените, които прозвучаха между 09:50 и 09:51 ч. в районите на Горна Галилея, Западна Галилея и Централна Галилея, бяха идентифицирани около 25 снаряда, преминали от Ливан в Израел. Някои от снарядите бяха прехванати, а в района бяха идентифицирани паднали снаряди“, се казва в изявление на военните, цитирано от АФП.

Това изявление последва по-ранни съобщения, че около 15 снаряда са изстреляни от този комплект сирени за въздушно нападение.

At least four people were injured in the missile attack on the Israeli capital #TelAviv, according to the statement of the Israeli army, 30 shells were fired from #Lebanon towards northern #Israel. pic.twitter.com/B7lhrbsf3M