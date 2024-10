Ливан обвини Израел в "още едно военно престъпление"

Л иванският премиер Наджиб Микати заяви днес, че призивите на израелската армия за евакуиране на цели райони в Ливан, преди да бъдат бомбардирани, са „още едно военно престъпление“, извършено от Израел, предаде Франс прес.

„Заплахите, отправени от израелския враг към ливанското цивилно население, с призиви да се евакуира от цели градове и да се разсели [...], са още едно военно престъпление сред поредицата от престъпления, извършени от врага“, посочи Микати в изявление, призовавайки за „засилване на натиска върху Израел, за да прекрати агресията си“.

🚨 Hezbollah's new Secretary General, Naim Qassem, vows to follow the resistance path, continuing the war plan. He accuses Israel of ignoring international resolutions and highlights preemptive defense against perceived global threats. Qassem insists on fighting with dignity,… pic.twitter.com/hvRzAhwmko