Ден 1 за космическите туристи на SpaceX: Обиколиха 5,5 пъти Земята

Ч етиримата космически туристи на компанията SpaceX (Спейс Екс) изкараха първия си ден на орбита, през който обиколиха Земята 5,5 пъти, направиха научни изследвания, разговаряха с пациенти от детска ракова болница, предаде АФП.

SpaceX изведе първите си астронавти-туристи в космоса

Децата от болницата "Сейнт Джуд" разговаряха с екипажа на мисията "Inspiration4" ("Инспирейшън фор" - "Вдъхновение 4/(за)"),

"като им поставиха въпроси, каквито цял свят си задава - "има ли крави на Луната" - написаха в Twitter от болницата.

Това е първата космическа мисия с изцяло непрофесионален състав. Полетът се управлява от Земята.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6