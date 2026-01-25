Свят

Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

Не може да има политически или партийни различия, когато става въпрос за мира, заяви тя

25 януари 2026, 08:52

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

Временният президент на Венецуела обяви, че са освободени 626 затворници

НАТО планира да увеличи значително оръжията и боеприпасите по източния си фланг

САЩ: Европа все още е важна, но не е приоритет

Временният президент на Венецуела Делси Родригес призова в събота вечерта за постигане на „споразумения с опозицията“, точно три седмици след зрелищната операция на американската армия, при която беше заловен венецуелският президент Николас Мадуро, съобщи Франс прес.

Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

В изказване по националната телевизия Родригес заяви, че „въпреки различията ни, трябва да се срещнем и да постигнем споразумения… Заради народа на Венецуела“.

„Не може да има политически или партийни различия, когато става въпрос за мира във Венецуела“, допълни тя.

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

Мандатът на Делси Родригес като временно изпълняваща длъжността президент, според Конституцията на Венецуела, може да продължи шест месеца преди провеждането на нови избори.

В петък тя поиска от председателя на парламента, своя брат Хорхе Родригес, да организира среща с различните политически сили в страната, като заяви, че иска диалог с „конкретни и незабавни резултати“.

Временният президент на Венецуела на историческа визита в САЩ

Протести срещу обявяването на победата на Николас Мадуро на президентските избори през 2024 г. доведоха до ареста на 2400 души, а 28 бяха убити по време на репресиите на властите след изборите. Опозицията, която все още претендира за победа, обвини властта във фалшифициране на вота.

Източник: БТА/Илиян Цвейн    
Венецуела Делси Родригес споразумение опозиция Мадуро
