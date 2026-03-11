Съветът за сигурност в ООН прие резолюция за Иран

С ъветът за сигурност на ООН прие резолюция за кризата с Иран, предложена от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, предава „Ал-Джазира“.

Приетият текст изисква Иран да спре атаките си срещу страните от региона.

Иран моли ООН да спре войната

Резолюцията беше одобрена с 13 гласа „за“ и два „въздържал се“. Нито една държава не гласува „против“.

Текстът включва три ключови точки: осъждане на атаките на Иран срещу страните от Персийския залив; искане Иран да прекрати атаките срещу страните от Персийския залив; и осъждане на атаките на Иран срещу гражданска инфраструктура в страните от Персийския залив.

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Русия също така е изготвила резолюция, която се фокусира не само върху Иран, но и върху Израел и САЩ.