Свят

Съветът за сигурност в ООН прие резолюция за Иран

Нито една държава не гласува „против“

11 март 2026, 21:31
Съветът за сигурност в ООН прие резолюция за Иран
Източник: EPA/БГНЕС

С ъветът за сигурност на ООН прие резолюция за кризата с Иран, предложена от  Съвета за сътрудничество в Персийския залив, предава „Ал-Джазира“.

Приетият текст изисква Иран да спре атаките си срещу страните от региона.

Иран моли ООН да спре войната

Резолюцията беше одобрена с 13 гласа „за“ и два „въздържал се“. Нито една държава не гласува „против“.

Текстът включва три ключови точки: осъждане на атаките на Иран срещу страните от Персийския залив; искане Иран да прекрати атаките срещу страните от Персийския залив; и осъждане на атаките на Иран срещу гражданска инфраструктура в страните от Персийския залив.

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Русия също така е изготвила резолюция, която се фокусира не само върху Иран, но и върху Израел и САЩ.

Източник: Al Jazeera    
ООН Съвет за сигурност Иран резолюция
Последвайте ни
Съветът за сигурност в ООН прие резолюция за Иран

Съветът за сигурност в ООН прие резолюция за Иран

Арести в България, разбиха световна мрежа за трафик на отпадъци

Арести в България, разбиха световна мрежа за трафик на отпадъци

Иран: Почваме пълномащабна война

Иран: Почваме пълномащабна война

ЕП: РС Македония да изпълни договора с България

ЕП: РС Македония да изпълни договора с България

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран обвини САЩ във военно престъпление, убило 168 деца

Иран обвини САЩ във военно престъпление, убило 168 деца

Свят Преди 37 минути

Багаей твърди, че атаката е извършена с ракети „Томахоук“, изстреляни от САЩ

Тръмп: Нокаутирахме ръководството на Иран два пъти

Тръмп: Нокаутирахме ръководството на Иран два пъти

Свят Преди 1 час

Държавният глава на САЩ говори и за цената на петрола, казвайки, че тя „ще падне“

Протест срещу връщането на поста на директора на ОДМВР-Пловдив

Протест срещу връщането на поста на директора на ОДМВР-Пловдив

България Преди 2 часа

Той беше отстранен след бруталното убийство в Цалапица

Мъжът, обвинен, че е прегазил с кола бившата си съпруга, остава в ареста

Мъжът, обвинен, че е прегазил с кола бившата си съпруга, остава в ареста

България Преди 2 часа

В автомобила е бил и малолетният им син

Сблъсък, Унгария праща инспекция, Украйна: Не сме ги канили

Сблъсък, Унгария праща инспекция, Украйна: Не сме ги канили

Свят Преди 4 часа

Петролопроводът "Дружба" попадна в центъра на ожесточен дипломатически сблъсък между Будапеща и Киев

МАЕ с безпрецедентно решение, Тръмп реагира

МАЕ с безпрецедентно решение, Тръмп реагира

Свят Преди 4 часа

Решението за освобождаване на количества от стратегическите резерви е било взето единодушно

Запрянов: САЩ не искат от България бази срещу Иран

Запрянов: САЩ не искат от България бази срещу Иран

България Преди 4 часа

Гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" е вече в дежурство

МВнР: Българите незабавно да напуснат Ливан

МВнР: Българите незабавно да напуснат Ливан

Свят Преди 5 часа

Да се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

България Преди 5 часа

Недопустимо е служебен кабинет без мандат да проиграва сигурността на държавата в решителен за световния ред момент, смятат от формацията

Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Свят Преди 5 часа

Камарата на лордовете прие Законопроекта за наследствените перове

„Той е най-добре ухаещият човек“: Ед Шийрън защити Бени Бланко след скандала с хигиената му

„Той е най-добре ухаещият човек“: Ед Шийрън защити Бени Бланко след скандала с хигиената му

Любопитно Преди 5 часа

Ед Шийрън защити хигиената на Бени Бланко, след като мръсните му крака в подкаст предизвикаха вълна от критики. Музикантът увери феновете, че продуцентът всъщност ухае страхотно, а вината за вида му е в мръсния под на студиото

Пожарът в автобус в Швейцария е бил умишлен

Пожарът в автобус в Швейцария е бил умишлен

Свят Преди 5 часа

Според очевидци човек в ​​превозното средство се е залял с течност, преди да се самозапали

Президентът на ЕС атакува с унищожителна реч режима в Иран

Президентът на ЕС атакува с унищожителна реч режима в Иран

Свят Преди 5 часа

"Не трябва да има и една сълза за такъв режим", заяви тя

<p>Писмо до Тони&nbsp;Блеър: Епстийн &quot;приятел на&quot; Манделсън и &quot;близък до херцога на Йорк&quot;</p>

Великобритания публикува досиетата за Питър Манделсън и връзките му с Джефри Епстийн

Свят Преди 6 часа

Манделсън отрича каквото и да е неправомерно поведение

,

Пътят към печалбата: Как момиче печели по 2000 долара на месец от старите си дрехи

Любопитно Преди 6 часа

Нова вълна от млади предприемачи в Ню Йорк доказва, че отдаването на лични вещи под наем може да покрие значителна част от високите разходи за живот в мегаполиса

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Любопитно Преди 6 часа

След десетилетия на депресия и пристрастяване, филмовата легенда Джуди Гарланд умира от предозиране с барбитурати в Лондон на 47-годишна възраст на 22 юни 1969 г.

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg
1

Безплатни ски карти за деца в Пампорово

sinoptik.bg
1

Защо мартеницета е опасна в природата

sinoptik.bg

Марги Хранова поля златна сватба, получи бели рози от восък

Edna.bg

„Бих дал живота си за теб“: Малума с трогателно послание към малката си дъщеря

Edna.bg

Започна "Българския ЛЪВ": Кой спечели първата награда, свързана с Никола Цолов?

Gong.bg

Левски разби ЦСКА за 12-а поредна победа

Gong.bg

Пожар гори в землището на село Марчево

Nova.bg

МВнР: Българите в Ливан незабавно да напуснат страната

Nova.bg