Норвегия задържа трима за взрива пред посолството на САЩ

На този етап полицията разследва дали атаката е била извършена от името на друга държава

11 март 2026, 22:42

Източник: AP/БТА

Н орвежката полиция задържа днес трима братя, заподозрени в извършването на атака с импровизирано взривно устройство срещу посолството на САЩ в Осло в неделя, която разследващите органи определиха като терористичен акт, предаде "Ройтерс". 

Силната експлозия е нанесла щети по входа на консулската служба на посолството, при което не е имало ранени, съобщават властите в Норвегия.

Тримата заподозрени са на възраст между 20 и 29 години и са норвежки граждани, чиито семейства са с иракски произход, заяви полицията, цитирана от норвежката обществена телевизия.



"Те са заподозрени в извършването на терористична бомбена атака", каза водещият следовател по случая Кристиан Хатло.

"Смятаме, че те са взривили мощна бомба с намерението да отнемат човешки живот или да причинят сериозни щети", допълни Хатло, като уточни, че заподозрените все още не са разпитани.

Единият от мъжете е поставил взривното устройство до входа на сградата, докато другите двама са били негови съучастници.

Тримата братя, чиято идентичност не бе разкрита, досега не са попадали в полезрението на полицията.

Адвокат, представляващ един от тримата заподозрени, съобщи, че до този момент се е срещнал с клиента си само за малко и не е ясно как ще пледира той.

Няма коментари от адвокатите, представляващи другите двама братя.

"Въпреки че разследването е в твърде ранен етап, може да се каже, че полицията постигна пробив по случая", заяви министърът на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия Астри Ос-Хансен.

На този етап полицията разследва дали атаката е била извършена от името на друга държава, каза още Хатло, като уточни, че органите на реда разследват и други възможни мотиви.

Опасенията в Европа за възможни атаки стават все по-големи след израелско-американските удари срещу Иран и ответните удари на Техеран по обекти и бази на САЩ и Израел в Близкия изток.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Терористичен акт Посолство на САЩ Осло
