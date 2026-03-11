България

Мъжът, обвинен, че е прегазил с кола бившата си съпруга, остава в ареста

В автомобила е бил и малолетният им син

11 март 2026, 19:27
Мъжът, обвинен, че е прегазил с кола бившата си съпруга, остава в ареста
Източник: БТА

О кръжният съд в Стара Загора наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 36-годишен мъж, обвинен в умишлено причиняване на многостепенна средна телесна повреда на бившата си съпруга с лек автомобил. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Срещу мъжа с инициали са повдигнати обвинения, че на 8 март вечерта, в гълъбовското село Обручище, при управление на лек автомобил „Мерцедес“ е нарушил правилата за движение и умишлено е прегазил неколкократно 29-годишната си бивша съпруга.

Опит за убийство: Мъж прегази бившата си съпругата след гонка в Обручище, тестът му е пложителен за наркотици

В същата вечер на спешния телефон 112 е получен сигнал, че е възникнал скандал между обвиняемия и пострадалата. Тя се е намирала в къщата на свои роднини в селото, когато обвиняемият отишъл да я търси. Той пристигнал с кола и двамата се срещнали наблизо. Мъжът настоявал бившата му съпруга да се върне при него и да заживеят отново заедно. Тя отказала и се опитала да избяга към къщата на роднините си. През това време той я настигнал с автомобила си и умишлено я блъснал. Пострадалата е откарана в болницата, където е настанена за лечение, с опасност за живота.

Мъжът изоставил колата и напуснал местопроизшествието, като малко по-късно бил установен и задържан от полицейски служители. При тестване с техническо средство е установено, че той е управлявал автомобила след употреба на наркотични вещества - марихуана.

Пострадалата и обвиняемият имат две малолетни деца. Според магистратите от всички събрани до настоящия момент доказателства са налице достатъчно данни за това, че мъжът е автор на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Според съда е налице реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Налице са лоши характеристични данни, говорещи за немалка обществена опасност на дееца, той е осъждан неколкократно за кражби, макар и реабилитиран. Налице е и висока обществена опасност както на самото деяние, така и на самия деец, с оглед начина на извършване на престъплението, обстоятелството, че в автомобила е бил и малолетният им син, както и предшестващите отношения с пострадалата - същата многократно е бягала от обвиняемия и се е криела в дома на роднини.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския апелативен съд.

Източник: БТА, Павлина Дудева    
Окръжен съд Стара Загора Бивша съпруга Прегазване с автомобил
Последвайте ни
Арести в България, разбиха световна мрежа за трафик на отпадъци

Арести в България, разбиха световна мрежа за трафик на отпадъци

ЕП: РС Македония да изпълни договора с България

ЕП: РС Македония да изпълни договора с България

МАЕ с безпрецедентно решение, Тръмп реагира

МАЕ с безпрецедентно решение, Тръмп реагира

Сблъсък, Унгария праща инспекция, Украйна: Не сме ги канили

Сблъсък, Унгария праща инспекция, Украйна: Не сме ги канили

Близо 80% от пенсионерите ще получат великденска добавка

Близо 80% от пенсионерите ще получат великденска добавка

pariteni.bg
Nissan обнови X-Trail и го направи по-технологичен

Nissan обнови X-Trail и го направи по-технологичен

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Г-7 решиха: санкциите срещу Русия остават

Г-7 решиха: санкциите срещу Русия остават

Свят Преди 30 минути

Макрон предупреди, че военните способности на Иран "не са сведени до нула"

В 9354 секции в страната ще има машинно гласуване

В 9354 секции в страната ще има машинно гласуване

България Преди 1 час

Списък със секциите с машинно гласуване ще бъде публикуван на сайта на ЦИК

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

България Преди 3 часа

Недопустимо е служебен кабинет без мандат да проиграва сигурността на държавата в решителен за световния ред момент, смятат от формацията

Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Свят Преди 3 часа

Камарата на лордовете прие Законопроекта за наследствените перове

„Той е най-добре ухаещият човек“: Ед Шийрън защити Бени Бланко след скандала с хигиената му

„Той е най-добре ухаещият човек“: Ед Шийрън защити Бени Бланко след скандала с хигиената му

Любопитно Преди 3 часа

Ед Шийрън защити хигиената на Бени Бланко, след като мръсните му крака в подкаст предизвикаха вълна от критики. Музикантът увери феновете, че продуцентът всъщност ухае страхотно, а вината за вида му е в мръсния под на студиото

Президентът на ЕС атакува с унищожителна реч режима в Иран

Президентът на ЕС атакува с унищожителна реч режима в Иран

Свят Преди 4 часа

"Не трябва да има и една сълза за такъв режим", заяви тя

<p>Писмо до Тони&nbsp;Блеър: Епстийн &quot;приятел на&quot; Манделсън и &quot;близък до херцога на Йорк&quot;</p>

Великобритания публикува досиетата за Питър Манделсън и връзките му с Джефри Епстийн

Свят Преди 4 часа

Манделсън отрича каквото и да е неправомерно поведение

,

Пътят към печалбата: Как момиче печели по 2000 долара на месец от старите си дрехи

Любопитно Преди 4 часа

Нова вълна от млади предприемачи в Ню Йорк доказва, че отдаването на лични вещи под наем може да покрие значителна част от високите разходи за живот в мегаполиса

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Любопитно Преди 4 часа

След десетилетия на депресия и пристрастяване, филмовата легенда Джуди Гарланд умира от предозиране с барбитурати в Лондон на 47-годишна възраст на 22 юни 1969 г.

<p>Рекорден интерес към&nbsp;работа в ЕС - 1 на 113 ще получи място</p>

Рекорден брой кандидати за теста за работа в ЕС - 170 000 се състезават за около 1 500 места

Свят Преди 4 часа

Наличието на място дори за тези в резервния списък не е гарантирано

Земетресение разтърси Южна Турция

Земетресение разтърси Южна Турция

Свят Преди 4 часа

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра

<p>Китайската система BeiDou - новият коз на Иран срещу Израел</p>

Може ли Иран да използва китайската високоточна навигационна система BeiDou?

Свят Преди 5 часа

Експерти по разузнаването предполагат, че Китай може да е предоставил достъп до системата на Техеран

<p>Трифонов за Петрохан: Бесен съм и милост няма да има!&nbsp;</p>

Слави Трифонов с остър коментар за Петрохан и кмета на София

България Преди 5 часа

Той критикува градоначалника, че е дарил голяма сума пари по частна сметка на един от починалите в трагедията с хижа "Петрохан"

.

Зендая провокира в Париж: Сватбена визия и мистерия около Том Холанд

Любопитно Преди 5 часа

На фона на слуховете за сватба с Том Холанд, Зендая се появи на ревюто на Louis Vuitton по време на Седмицата на модата в Париж. Актрисата се появи с визия, която модните критици веднага определиха като „булчинска“, а коментар на нейния стилист окончателно подпали мрежата

Голям пожар избухна край Гребната база в Пловдив

Голям пожар избухна край Гребната база в Пловдив

България Преди 5 часа

От пожарната уточняват, че ситуацията е под контрол

Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

Свят Преди 5 часа

Дроновете „Шахед“, проектирани от Иран, но масово произвеждани от Москва

Всичко от днес

От мрежата

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
1

Безплатни ски карти за деца в Пампорово

sinoptik.bg
1

Защо мартеницета е опасна в природата

sinoptik.bg

Марги Хранова поля златна сватба, получи бели рози от восък

Edna.bg

„Бих дал живота си за теб“: Малума с трогателно послание към малката си дъщеря

Edna.bg

Спортни новини на NOVA (11.03.2026)

Gong.bg

Венцислав Христов: Левски е солидно изграден, това в Стара Загора е срамна гледка

Gong.bg

Конфликтът в Близкия изток разклаща пазарите: Какви ще са ефектите за цените у нас

Nova.bg

МВнР: Българите в Ливан незабавно да напуснат страната

Nova.bg